У Києві затримано дует квартирних грабіжників (фото)

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Фото: Нацполіція Затриманий грабіжник

Наміри зловмисників не зупинила навіть власниця помешкання, яка раптом повернулася додому та побачила невідомого

Під час відпрацювання території Дніпровського району працівники карного розшуку помітили на вулиці двох підозрілих чоловіків, одного із яких раніше затримували за майновий злочин. Розшуківці вирішили простежити, а вже за кілька хвилин побачили, як один із них виходить із будинку на проспекті Ватутіна з ноутбуком у руках, та зупинили. Про це повідомила прес-служба поліція Києва.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, незважаючи на запевнення чоловіка про те, що ноутбук належить йому, правоохоронці оглянули під’їзд і на одному із поверхів виявили вхідні двері з пошкодженим замком. Більше того, власниця помешкання у цей момент збиралася викликати поліцію.

«Жінка повідомила, що повернулася додому і побачила у квартирі невідомого. Він ходив по кімнатах і збирав цінне майно, а коли побачив власницю помешкання - схопив речі і вибіг у під’їзд. Згодом потерпіла впізнала зловмисника, якого оперативники зупинили на вулиці», - повідомив поліцейський.

Неподалік розшукали і його спільника. Чоловіків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали та доставили до управління поліції. Вилучені речі повернули власниці.

«Затримані – місцеві мешканці, 1982 та 1987 років народження. Раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки, розбої та злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків. Тож ми відпрацьовуємо інформацію щодо їх причетності до аналогічних злочинів на території району», - додав Кузьмін.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі.