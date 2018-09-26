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    У Києві затримано мешканця Чернігівщини зі зброєю і боєприпасами

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    У Києві затримано мешканця Чернігівщини зі зброєю і боєприпасами

    Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

    У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, у якого вилучили зброю та боєприпаси. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «У ході операції «Зброя та вибухівка» столичні правоохоронці отримали оперативну інформацію про зберігання зброї на території Києва. Під час перевірки наданих відомостей, співробітники Дарницького управління поліції спільно із працівниками Служби безпеки України затримали чоловіка, у якого вилучили снайперську гвинтівку та набої», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці провели обшук у помешканні підозрюваного. Звідти поліцейські також вилучили предмет, схожий на автомат Калашникова та пневматичний пістолет. 

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    У Києві затримано мешканця Чернігівщини зі зброєю і боєприпасами
    У Києві затримано мешканця Чернігівщини зі зброєю і боєприпасами
    У Києві затримано мешканця Чернігівщини зі зброєю і боєприпасами

    «Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 24-річний уродженець Чернігівської області, який раніше у поле зору поліції не потрапляв. Вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження», - зазначив правоохоронець. 

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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