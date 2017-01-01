У Києві затримано серійного вбивцю

Раніше судимий 37-річний киянин скоїв серію вбивств у листопаді 2017 року

Працівниками поліції розкрито серію вбивств, вчинених у листопаді 2017 року на території Дарницького району Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці. «В ході досудового розслідування встановлено, що всі потерпілі були пов’язані між собою родинними та дружніми стосунками. Понівечені тіла двох чоловіків були знайдені



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Чоловік позбавив життя одразу трьох людей

Раніше судимий 37-річний киянин скоїв серію вбивств у листопаді 2017 року

Працівниками поліції розкрито серію вбивств, вчинених у листопаді 2017 року на території Дарницького району Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

«В ході досудового розслідування встановлено, що всі потерпілі були пов’язані між собою родинними та дружніми стосунками. Понівечені тіла двох чоловіків були знайдені в лісопарковій зоні на території масиву Осокорки, а тіло 63-річної жінки (матері одного з загиблих) - в квартирі по вул. Санаторній», - йдеться в повідомленні.

Встановлено особу, яка причетна до вчинення даних злочинів та зібрано усі необхідні докази, які стали підставою для повідомлення вказаній особі про підозру.

«Підозрюваним є 37-річний киянин, раніше неодноразово судимий за скоєння корисливих злочинів та умисне вбивство, який звільнився на початку 2017 року з місць позбавлення волі. Мотивом для вбивства першої жертви стали давні неприязні стосунки та бажання помсти. Ще двох людей з близького оточення вбитого підозрюваний позбавив життя, оскільки вони були обізнані про факт його зустрічі із загиблим», - інформують у прокуратурі.

Наразі затриманій особі повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.186, п. 13 ч. 2 ст. 115, п.п.9, 13 ч.2 ст.115 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.