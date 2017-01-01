  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві затримано серійного вбивцю

    Раніше судимий 37-річний киянин скоїв серію вбивств у листопаді 2017 року
    Працівниками поліції розкрито серію вбивств, вчинених у листопаді 2017 року на території Дарницького району Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці. «В ході досудового розслідування встановлено, що всі потерпілі були пов’язані між собою родинними та дружніми стосунками. Понівечені тіла двох чоловіків були знайдені
    • Сьогодні, 17:25
    • Розсилка
    Чоловік позбавив життя одразу трьох людей
    Чоловік позбавив життя одразу трьох людей

    Раніше судимий 37-річний киянин скоїв серію вбивств у листопаді 2017 року

    Працівниками поліції розкрито серію вбивств, вчинених у листопаді 2017 року на території Дарницького району Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури столиці.

    «В ході досудового розслідування встановлено, що всі потерпілі були пов’язані між собою родинними та дружніми стосунками. Понівечені тіла двох чоловіків були знайдені в лісопарковій зоні на території масиву Осокорки, а тіло 63-річної жінки (матері одного з загиблих) - в квартирі по вул. Санаторній», - йдеться в повідомленні.

    Встановлено особу, яка причетна до вчинення даних злочинів та зібрано усі необхідні докази, які стали підставою для повідомлення вказаній особі про підозру.

    «Підозрюваним є 37-річний киянин, раніше неодноразово судимий за скоєння корисливих злочинів та умисне вбивство, який звільнився на початку 2017 року з місць позбавлення волі. Мотивом для вбивства першої жертви стали давні неприязні стосунки та бажання помсти. Ще двох людей з близького оточення вбитого підозрюваний позбавив життя, оскільки вони були обізнані про факт його зустрічі із загиблим», - інформують у прокуратурі.

    Наразі затриманій особі повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.186, п. 13 ч. 2 ст. 115, п.п.9, 13 ч.2 ст.115 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Читайте також
    Національна поліція України прокуратура Київ вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ