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Офіс президента підтримує завершення добудових вітрових електростанцій, – профільна асоціація

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Офіс президента підтримує завершення добудових вітрових електростанцій, – профільна асоціація
фото з відкритих джерел

Будівництво вітрових електростанцій зупинилось внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Офіс Президента України підтримує добудову вітрових електростанцій, спорудження яких зупинилось внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у повідомленні Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

«У своїй відповіді на звернення профільних асоціацій сектору ВДЕ від 9 січня 2023 року заступник Керівника ОП Ростислав Шурма наголосив, що «з огляду на важливість порушеного питання Кабінету Міністрів запропоновано забезпечити належне супроводження вказаного законопроєкту у парламенті для прискорення його розгляду і прийняття Верховною Радою», – підкреслили в УВЕА.

Зокрема, з квітня минулого року УВЕА неодноразово закликала Уряд та Парламент прийняти закон про продовження строків введення в експлуатацію вітроенергетичних потужностей за «зеленим» тарифом, будівництво яких зупинилось через повномасштабне вторгнення Росії.

Зазначається, що у листопаді Міністерство енергетики зареєструвало законопроєкт №8191 «Про внесення змін до деяких законів Украі‌ни щодо продовження строку введення в експлуатацію об’єктів відновлюваноі‌ енергетики за договорами купівлі-продажу електричноі‌ енергіі‌ за «зеленим» тарифом, укладеними до 31 грудня 2019 року», але з того часу він не розглядався навіть у профільному Комітеті.

Через це Асоціація звернулася з листом до Офісу Президента з проханням посприяти розгляду цієї законодавчої ініціативи.

Офіс президента підтримує завершення добудових вітрових електростанцій, – профільна асоціація фото 1

Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом «зеленої» енергетики для Євросоюзу.

Теги: держава Укренерго Офіс президента альтернативна енергетика енергетика

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