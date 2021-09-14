На Гостомельському шосе до грудня обмежать рух транспорту (карта)

За сприятливих погодних умов, основні ремонтні роботи планують закінчити до листопада

У ніч проти 15 вересня на ділянці зніматимуть старе дорожнє покриття

Починаючи з вівторка, 14 вересня, з 22:00 до 1 грудня на Гостомельському шосе та на перехресті Гостомельського шосе з вулицею Міською частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

На перехресті Гостомельського шосе та вулиці Міської розпочинається середній ремонт. У ніч проти 15 вересня на ділянці зніматимуть старе дорожнє покриття. Також відремонтують Гостомельське шосе до межі міста.

За сприятливих погодних умов, основні ремонтні роботи планують закінчити до листопада. Проте обмеження дорожнього руху можливі до 1 грудня.

Нагадаємо, у Київській області частково перекрили рух трасою Київ-Одеса через будівництво транспортної розв'язки. Відомо, що рух обмежать у селищі Віта-Поштова в напрямку столиці, перекриття діятиме з 7 вересня до 25 жовтня. Рух здійснюватимуть однією смугою правої проїзної частини.

Також, у понеділок, 6 вересня, дорожники розпочали оновлювати на Володимирському проїзді пішохідний перехід, який розташований біля Михайлівської площі. На цій ділянці замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Роботи триватимуть до 27 вересня.