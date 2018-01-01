У Києві згоріла ветеринарна клініка

В одному зі спальних районів Києва сталася пожежа

На вулиці Радистів на Лісовому масиві у Києві горіла ветеринарна клініка. ро це повідомляє портал «Київ оперативний» на сторінці у соцмережі Facebook. «Пожежа на вулиці Радистів (Лісовий масив). Попередньо, згоріла ветеринарна клініка «Ветпланета», - йдеться у повідомленні. Відзначається, що відео зняв машиніст