  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві згоріла ветеринарна клініка

    В одному зі спальних районів Києва сталася пожежа
    На вулиці Радистів на Лісовому масиві у Києві горіла ветеринарна клініка.  ро це повідомляє портал «Київ оперативний» на сторінці у соцмережі Facebook. «Пожежа на вулиці Радистів (Лісовий масив). Попередньо, згоріла ветеринарна клініка «Ветпланета», - йдеться у повідомленні. Відзначається, що відео зняв машиніст
    • Сьогодні, 16:36
    • Розсилка
    Пожежа на Лісовому масиві
    Пожежа на Лісовому масиві

    В одному зі спальних районів Києва сталася пожежа

    На вулиці Радистів на Лісовому масиві у Києві горіла ветеринарна клініка.  ро це повідомляє портал «Київ оперативний» на сторінці у соцмережі Facebook.

    «Пожежа на вулиці Радистів (Лісовий масив). Попередньо, згоріла ветеринарна клініка «Ветпланета», - йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що відео зняв машиніст баштового крана з кабіни.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкаській області горіла школа-інтернат, в результаті чого евакуювали 33 дитини.

    Читайте також
    пожежа Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ