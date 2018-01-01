У Києві згоріла ветеринарна клініка
- Сьогодні, 16:36
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Пожежа на Лісовому масиві
В одному зі спальних районів Києва сталася пожежа
На вулиці Радистів на Лісовому масиві у Києві горіла ветеринарна клініка. ро це повідомляє портал «Київ оперативний» на сторінці у соцмережі Facebook.
«Пожежа на вулиці Радистів (Лісовий масив). Попередньо, згоріла ветеринарна клініка «Ветпланета», - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що відео зняв машиніст баштового крана з кабіни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкаській області горіла школа-інтернат, в результаті чого евакуювали 33 дитини.