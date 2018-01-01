На Черкащині горіла школа-інтернат: евакуювали 33 дитини

Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем

У понеділок, 22 січня, о 16:47 із села Бабанка Уманського району Черкаської області до диспетчерської служби пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в спеціалізованій школі-інтернат. Як повідомляє прес-служба ДСНС, загорання сталася у спальному приміщенні на другому поверсі 2-х поверхової будівлі. «Одразу після



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Фото ілюстративне

Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем

У понеділок, 22 січня, о 16:47 із села Бабанка Уманського району Черкаської області до диспетчерської служби пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в спеціалізованій школі-інтернат.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, загорання сталася у спальному приміщенні на другому поверсі 2-х поверхової будівлі.

«Одразу після повідомлення, до місця пожежі за підвищеним номером виклику, були спрямовані два відділення уманської пожежно-рятувальної частини. Водночас, у відповідності до районного плану залучення сил і засобів до школи була направлена техніка та пожежні розрахунки місцевої пожежної команди», - йдеться у повідомленні.

Ще до прибуття на місце виклику пожежних розрахунків, адміністрація закладу провела евакуацію у безпечне місце 33-х дітей віком від 11 до 14 років.

«Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників, які працювали у спеціальних апаратах для дихання пожежу о 17:30 було локалізовано, а о 17:35 повністю ліквідовано», - додають у ДСНС.

На місці події працювали три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 рятувальників.

Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

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