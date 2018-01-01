  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Черкащині горіла школа-інтернат: евакуювали 33 дитини

    Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем
    У понеділок, 22 січня, о 16:47 із села Бабанка Уманського району Черкаської області до диспетчерської служби пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в спеціалізованій школі-інтернат. Як повідомляє прес-служба ДСНС, загорання сталася у спальному приміщенні на другому  поверсі 2-х поверхової будівлі. «Одразу після
    • Сьогодні, 01:53
    • Розсилка
    Фото ілюстративне
    Фото ілюстративне

    Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем

    У понеділок, 22 січня, о 16:47 із села Бабанка Уманського району Черкаської області до диспетчерської служби пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в спеціалізованій школі-інтернат.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, загорання сталася у спальному приміщенні на другому  поверсі 2-х поверхової будівлі.

    «Одразу після повідомлення, до місця пожежі за підвищеним номером виклику, були спрямовані два відділення уманської пожежно-рятувальної частини. Водночас, у відповідності до районного плану залучення сил і засобів до школи була направлена техніка та пожежні розрахунки місцевої пожежної команди», - йдеться у повідомленні.

    Ще до прибуття на місце виклику пожежних розрахунків, адміністрація закладу провела евакуацію у безпечне місце 33-х дітей віком від 11 до 14 років. 

    «Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників, які працювали у спеціальних апаратах для дихання пожежу о 17:30  було локалізовано, а о 17:35 повністю ліквідовано», - додають у ДСНС.

    На місці події працювали три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 рятувальників.

    Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

    Раніше повідомлялося, що в центрі Києва за адресою вулиця Хмельницького, 12, горить будинок. 

    Мінкультури висловило глибоку стурбованість пожежею у центрі столиці.

    Читайте також
    пожежа ДСНС діти школи Черкащина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ