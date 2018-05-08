У Києві жінка випала з восьмого поверху

Від зазнаних травм постраждала загинула миттєво

Сьогодні, 8 травня, у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівській з вікна восьмого поверху випала жінка. Про це повідомляють Вартові.Еспресо. Сусіди розповідають, що почули скрегіт металу та жіночий крик. Підійшовши ближче, на даху під'їзду першого поверху вони побачили тіло жінки та одразу викликали «швидку» та



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Фото: Еспресо Жінка впала на дах під'їзду

Від зазнаних травм постраждала загинула миттєво

Сьогодні, 8 травня, у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівській з вікна восьмого поверху випала жінка.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Сусіди розповідають, що почули скрегіт металу та жіночий крик. Підійшовши ближче, на даху під'їзду першого поверху вони побачили тіло жінки та одразу викликали «швидку» та поліцію.

Медики, які приїхали на виклик за 6 хвилин після інциденту, констатували смерть: від зазнаних травм постраждала загинула миттєво.

За словами очевидців, загиблій на вигляд було близько 35 років, вона була у домашньому одязі, тож припускають, що покійна мешкала у цьому будинку. Особа потерпілої поки не встановлена. На місці працюють слідчі, які встановлюватимуть причини трагедії.

Нагадаємо, 5 травня на Виноградарі по вулиці Порика на смерть розбився чоловік: він випав з 10 поверху 16-поверхового будинку.