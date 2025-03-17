У Києві працює ППО

Залишайтеся в укриттях!

У Києві о 00:29 оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про роботу ППО у столиці. Про це інформує «Главком».

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА», – пише Віталій Кличко, мер Києва.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що американські ветерани та добровольці почали активніше вступати до української армії після зміни політики Трампа щодо України та скандалу із президентом Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Independent.

Вербувальник одного з елітних українських підрозділів, який приймає іноземних добровольців, повідомив, що кількість заявок після суперечки Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті зросла на кілька тисяч.

Водночас більшість добровольців ухвалили це рішення не лише через обурення американською політикою, а й через розуміння, що Україні потрібні люди та зброя для зупинення російських окупантів.