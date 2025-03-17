Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві працює ППО
У столиці гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях!

У Києві о 00:29 оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про роботу ППО у столиці. Про це інформує «Главком».

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА», – пише Віталій Кличко, мер Києва.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що американські ветерани та добровольці почали активніше вступати до української армії після зміни політики Трампа щодо України та скандалу із президентом Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Independent.

Вербувальник одного з елітних українських підрозділів, який приймає іноземних добровольців, повідомив, що кількість заявок після суперечки Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті зросла на кілька тисяч.

Водночас більшість добровольців ухвалили це рішення не лише через обурення американською політикою, а й через розуміння, що Україні потрібні люди та зброя для зупинення російських окупантів.

Теги: Віталій Кличко тривога Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рютте: «Я дійсно хочу відзначити, що завдяки йому (Трампу - ред.) відбувся прорив у переговорах між Україною та Росією»
«Завдяки йому відбувся прорив». Рютте знайшов, за що похвалити Трампа
11 березня, 19:33
Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
10 березня, 20:33
«Колективний Трамп» уже воює на боці «колективного Путіна»
«Колективний Трамп» уже воює на боці «колективного Путіна»
9 березня, 18:44
На оголошення про навчання вже відгукнулися майже 500 претендентів
Київський метрополітен продовжив термін подання анкет на курси машиністів
26 лютого, 15:29
24 лютого експозицію побачили 12 лідерів з різних країн світу
У Києві на вокзалі відкрилася унікальна експозиція про війну в Україні (фото)
25 лютого, 17:43
За словами автора проєкту міст має дуже складну конструкцію
У мосту-хвилі на столичній Оболоні «підскочила температура» (фото)
25 лютого, 13:24
Депутатка Безугла поставила питання Ілону Маску (фото)
Депутатка Безугла поставила питання Ілону Маску (фото)
22 лютого, 14:01
Президент України, глава Єврокомісії та очільник Євроради
Лідери ЄС відвідають Україну на третю річницю повномасштабної війни
20 лютого, 15:38
Раніше Путін заявив, що російські війська наступають з Курщини
Росіяни масштабно наступають з Курщини? Центр протидії дезінформації зробив заяву
19 лютого, 16:45

Новини

У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
На Київщині жінка сокирою побила собаку. За справу взялася поліція
На Київщині жінка сокирою побила собаку. За справу взялася поліція
Велике будівництво під Києвом. Скільки вартуватиме зведення другої черги військового цвинтаря?
Велике будівництво під Києвом. Скільки вартуватиме зведення другої черги військового цвинтаря?
Гранатометник, який у Києві обчистив магазин «Алло», сідає в тюрму
Гранатометник, який у Києві обчистив магазин «Алло», сідає в тюрму
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
166K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
41K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
17K
Перемир'я України та Росії: що про це думають військові

Новини

17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua