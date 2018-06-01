У Києві злодії обікрали авто, коли власниця ставила його на сигналізацію

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Фото: Нацполіція Один із затриманих злочинців

Зловмисники забрали із салону жіночий рюкзак і спробували зникнути

У Голосіївському районі на вул. Маршала Якубовського правоохоронці затримали групу злодіїв, які обікрали автомобіль. Про це повідомляє пре-служба поліції Києва.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку поліції Києва Віталій Отрудько розповів, що троє чоловіків на старенькому автомобілі Mazda зупинилися поряд із імпровізованою парковкою. Згодом під’їхала жінка, припаркувала Mitsubishi Lanser і підійшла до багажника. Поки киянка забирала речі, один зі зловмисників зумів непомітно відчинити передні дверцята її машини. Не здогадуючись про дії злочинця, киянка увімкнула сигналізацію і попрямувала у своїх справах.

«Щойно жінка пішла, зловмисники оглянули салон Mitsubishi Lanser, забрали її рюкзак, як згодом виявилося, із документами, гаманцем та дорогим мобільним телефоном, і поспішили до своєї машини. Оперативники відразу їх затримали. Вже встановлено, що всі троє - уродженці південної країни, найстарший із них – 50-річний – судимий в Україні за крадіжки, у тому числі і квартирні», - повідомив керівник відділу поліції.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.