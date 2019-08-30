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    У Києві зловили викрадача решіток зливоприймачів (фото)

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    Зловмисника поліцейські спіймали &laquo;на гарячому&raquo;, коли в автомобілі вже знаходились решітки зливоприймачів - У Києві зловили викрадача решіток зливоприймачів (фото)
    Зловмисника поліцейські спіймали «на гарячому», коли в автомобілі вже знаходились решітки зливоприймачів
    Фото: Київавтодор

    З початку 2019 року на вулично-дорожній мережі міста Києва було викрадено 355 решіток зливоприймачів

    У Києві почастішали випадки викрадення кришок оглядових колодязів та решіток зливоприймачів. Такі крадіжки періодично здійснюються у всіх районах міста.

    29 серпня працівниками поліції було затримано громадянина, котрий на просп. Науки у Голосіївському районі викрав 5 решіток зливоприймачів. Зловмисника поліцейські спіймали «на гарячому», коли в автомобілі вже знаходились решітки зливоприймачів. В результаті викрадені решітки відправились на свої місця, а злодій – за грати. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Упродовж 2019 року на вулично-дорожній мережі міста Києва було викрадено 355 решіток зливоприймачів, в результаті чого підприємствам комунальної корпорації «Київавтодор» нанесено збитків на суму 649 тис. грн.

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    У Києві зловили викрадача решіток зливоприймачів (фото)
    У Києві зловили викрадача решіток зливоприймачів (фото)
    У Києві зловили викрадача решіток зливоприймачів (фото)
    У Києві зловили викрадача решіток зливоприймачів (фото)
    У Києві зловили викрадача решіток зливоприймачів (фото)

    У корпорації просять громадян реагувати на викрадення та відсутність зливоприймальних решіток та кришок оглядових колодязів, інформуючи правоохоронні органи (тел. 102) та КК «Київавтодор» за цілодобовим номером телефону 284-74-19 (диспетчерська служба).

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