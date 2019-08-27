Жителі Осокорків самі ремонтують дорогу, якої офіційно не існує



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Більше двох десятків мешканців приватних садиб самотужки відремонтували більше ста метрів проблемної дороги

Місцеві мешканці за власні гроші купили матеріали, орендували техніку і стали до роботи

Жителі столичних Осокорків самостійно ремонтують дорогу, яка сполучує вулицю Чавдар та Колекторну. «Київавтодор» не допомагає, бо офіційно цієї дороги не існує.

Про це повідомляє телеканал «Київ».

Безіменною ділянкою щодня користуються тисячі автомобілістів, адже єдиний альтернативний маршрут нещодавно перекрили.

Аби залатати ями, кияни за власні гроші купили матеріали, орендували техніку і стали до роботи.

За 6 годин більше двох десятків мешканців приватних садиб на орендованій техніці самотужки відремонтували більше ста метрів проблемної дороги.

Проблеми тут з'явилися ще на початку року. Через суттєве збільшення масиву на основній вулиці, яка проходить чи не повз усі садиби, чимраз частіше стали виникати затори.

«Дороги наші не розраховані на такий трафік. Найголовніша транспортна артерія і, по суті, єдина, - це вулиця Центральна. Вона наразі перенавантажена, особливо у вихідні. Тому люди почали об’їжджати цією вулицею», – зазначив засновник FB-спільноти Олексій Багнюк.

Зрозуміло, альтернативна дорога такого навантаження не витримала. І з часом пошкодження на ній стали надто серйозними.

За весь час там не було не те що ремонтів, навіть звичайних інспекцій жителі масиву так і не побачили. Як з'ясувалося, ця дорога взагалі не має власника. Дачники звернулися до Дарницької РДА, аби там дорогу взяли на баланс. Але, за словами Олексія Багнюка, через те, що в Дарницькій РДА наразі немає голови, процес «трохи загальмувався».

Тому довелося з проблемною ділянкою поки розбиратися власноруч. Хакан Озмен, що оселився тут після переїзду з Туреччини, організував місцевих водіїв. Завдяки спільноті місцевих дачників у Facebook почали збирати гроші.

Частину об'їзду вже відремонтували, ще понад кілометр залишається в критичному стані. Чи подужають завершити почате, місцеві прогнозувати не беруться.