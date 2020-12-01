  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві зник учень військового ліцею (фото)

    • Розсилка
    Розшукується 16-річний учень&nbsp;Київського військового ліцею імені Івана Богуна - У Києві зник учень військового ліцею (фото)
    Розшукується 16-річний учень Київського військового ліцею імені Івана Богуна

    Хлопець пішов з ліцею та не повернувся

    Печерським Управлінням поліції в Києві розшукується неповнолітній Назар Прокопчук.

    У понеділок, 30 листопада, хлопець 2004 р.н. пішов із Київського військового ліцею імені Івана Богуна та по теперішній час не повернувся.

    Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165-170 см, середньої статури, волосся світле коротке, обличчя кругле.

    Був одягнений: у військову форму (ліцеїста).

    Розшукується Назар Прокопчук
    Розшукується Назар Прокопчук

    «При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.

    Нагадаємо, нещодавно ювенальні поліцейські Київщини розшукали 16-річного мешканця міста Бровари Даніїла Баліцького, який 21 листопада пішов із дому та не повернувся. Знайшли його поліцейські надвечір серед міста Бровари з цигаркою в руках та ще й напідпитку. 

    Відносно хлопця склали 2 адміністративних протоколи за ч.1 ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Матір втікача також понесе адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП 

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies