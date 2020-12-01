У Києві зник учень військового ліцею (фото)

Хлопець пішов з ліцею та не повернувся

Печерським Управлінням поліції в Києві розшукується неповнолітній Назар Прокопчук.

У понеділок, 30 листопада, хлопець 2004 р.н. пішов із Київського військового ліцею імені Івана Богуна та по теперішній час не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165-170 см, середньої статури, волосся світле коротке, обличчя кругле.

Був одягнений: у військову форму (ліцеїста).

Розшукується Назар Прокопчук

«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно ювенальні поліцейські Київщини розшукали 16-річного мешканця міста Бровари Даніїла Баліцького, який 21 листопада пішов із дому та не повернувся. Знайшли його поліцейські надвечір серед міста Бровари з цигаркою в руках та ще й напідпитку.

Відносно хлопця склали 2 адміністративних протоколи за ч.1 ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Матір втікача також понесе адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП