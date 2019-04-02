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    У Києві зник підліток, який страждає на психічні розлади (фото)

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    13-річний киянин Андрій Волчков 1 квітня пішов з дому і не повернувся - У Києві зник підліток, який страждає на психічні розлади (фото)
    13-річний киянин Андрій Волчков 1 квітня пішов з дому і не повернувся

    Поліція Києва просить громадян допомогти розшукати зниклого підлітка

    До Голосіївського управління поліції звернулася 35-річня жінка, яка повідомила, що її 13-річний син зник. У підлітка немає мобільного телефону, тож матір не могла зв’язатися із хлопцем, щоб дізнатися, куди той пішов. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Під час розмови із заявницею поліцейські дізналися, що підліток страждає на психічні розлади та раніше неодноразово йшов з дому. Щоразу школяр намагався пішки дістатися до Одеси. Враховуючи цю інформацію, правоохоронці перевіряють усі дороги в одеському напрямку.

    Поліція Києва звертається до усіх громадян із проханням допомогти розшукати хлопця.

    Прикмети зниклого: на вигляд 13-14 років, зріст близько 140 см, худорлявої статури, волосся – коротке темно-русе, може бути в окулярах. Підліток був одягнутий в куртку зеленого кольору, салатові штани з чорною смужкою, білу в’язану кофту з капюшоном та темно-сині кросівки.

    Кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Андрія Волчкова, прохання повідомити на спецлінію «102».

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