У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)

Мобільний телефон востаннє був увімкнений на вулиці Фучика в Києві

У Києві шукають дівчину 1997 рок народження, яка пішла на роботу й зникла. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Відомо, що Кокот Яна Станіславівна вийшла з дому третього лютого на роботу та досі не повернулася. В описі до фото повідомляється про прикмети дівчини:

зріст – 178 см;

вага – 45-50 кг;

волосся до плечей;

татуювання на руках.

Була одягнена у білий пуховик та при собі мала чорний рюкзак. Мобільний телефон востаннє був увімкнений на вулиці Фучика в Києві і після цього більше не вмикався.

«Прохання зателефонувати чоловікові, якщо хтось побачить, 073 046 51 33 або в поліцію 102», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у Києві зникла безвісти 15-річна дівчина.