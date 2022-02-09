  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)
    фото: Київ оперативний

    Мобільний телефон востаннє був увімкнений на вулиці Фучика в Києві

    У Києві шукають дівчину 1997 рок народження, яка пішла на роботу й зникла. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Відомо, що Кокот Яна Станіславівна вийшла з дому третього лютого на роботу та досі не повернулася. В описі до фото повідомляється про прикмети дівчини:

    • зріст – 178 см;
    • вага – 45-50 кг;
    • волосся до плечей;
    • татуювання на руках.

    Була одягнена у білий пуховик та при собі мала чорний рюкзак. Мобільний телефон востаннє був увімкнений на вулиці Фучика в Києві і після цього більше не вмикався.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)
    У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)

    «Прохання зателефонувати чоловікові, якщо хтось побачить, 073 046 51 33 або в поліцію 102», – йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, у Києві зникла безвісти 15-річна дівчина.

    Читайте також: НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних

    Теги: Київ жінка розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)