У Києві зникла безвісти молода жінка (фото)
Мобільний телефон востаннє був увімкнений на вулиці Фучика в Києві
У Києві шукають дівчину 1997 рок народження, яка пішла на роботу й зникла. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Відомо, що Кокот Яна Станіславівна вийшла з дому третього лютого на роботу та досі не повернулася. В описі до фото повідомляється про прикмети дівчини:
- зріст – 178 см;
- вага – 45-50 кг;
- волосся до плечей;
- татуювання на руках.
Була одягнена у білий пуховик та при собі мала чорний рюкзак. Мобільний телефон востаннє був увімкнений на вулиці Фучика в Києві і після цього більше не вмикався.
«Прохання зателефонувати чоловікові, якщо хтось побачить, 073 046 51 33 або в поліцію 102», – йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомлялося, у Києві зникла безвісти 15-річна дівчина.