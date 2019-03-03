У Києві знову надурили людей, яких покликали на проплачений мітинг



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«Мітинг» мав відбутися на Софійській площі

У Києві організатори покликали людей на проплачений мітинг і не заплатили

У Києві організатори проплаченого мітингу не заплатили його учасникам. Про це повідомив блогер Олександр Барабошко.

За його словами, проплачений мітинг мав відбутися на Софійській площі.

«Вже черговий раз зібрали людей на платний мітинг і традиційно кинули. Люди продовжують стояти в надії, що хтось розрахується», - написав він у Facebook.

Барабошко уточнив, що організатори обіцяли учасникам по 700 гривень за участь.

Нагадаємо, 17 лютого у Києві пройшов проплачений мітинг проти проплачених мітингів. Організатори не заплатили його учасникам.