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    У Києві знову туман. Водіям радять бути обережними

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    У Києві знову туман. Водіям радять бути обережними

    Температура повітря вдень досягне 3-5 градусів тепла

    3 лютого у столиці очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомили в КМДА.

    За прогнозом синоптиків сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 3-5º тепла.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.

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