У Києві знову туман. Водіям радять бути обережними
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Температура повітря вдень досягне 3-5 градусів тепла
3 лютого у столиці очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомили в КМДА.
За прогнозом синоптиків сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 3-5º тепла.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.