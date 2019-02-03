У Києві знову туман. Водіям радять бути обережними



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Температура повітря вдень досягне 3-5 градусів тепла

3 лютого у столиці очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомили в КМДА.

За прогнозом синоптиків сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 3-5º тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, у Закарпатській області, поблизу села Ділове на дорозі Н-09 снігова лавина перекрила половину проїжджої частини.