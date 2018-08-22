У Києві знову зацвіли каштани (фотофакт)
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Фото: Андрій Мірошніченко, Facebook
Цвітіння каштанів у серпні в Києві
Кияни помітили незвичне для серпня цвітіння каштанів
У центрі столиці, станом на 22 серпня, зацвітають каштани.
Незвичайне для цієї пори року цвітіння помітили кияни. Вони діляться фотографіями такого явища у соцмережах.
Фото: Андрій Мірошніченко, Facebook
Як відомо, у Києві каштани щороку цвітуть у кінці квітня – на початку травня.
Раніше повідомлялося, що на центральній вулиці Києва - Хрещатику - зникла частина всохлих каштанів. Замість них співробітники «Київзеленбуду» висадили квіткові клумби в районі київської мерії