У Києві знову зацвіли каштани (фотофакт)



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Фото: Андрій Мірошніченко, Facebook Цвітіння каштанів у серпні в Києві

Кияни помітили незвичне для серпня цвітіння каштанів

У центрі столиці, станом на 22 серпня, зацвітають каштани.

Незвичайне для цієї пори року цвітіння помітили кияни. Вони діляться фотографіями такого явища у соцмережах.

Як відомо, у Києві каштани щороку цвітуть у кінці квітня – на початку травня.

Раніше повідомлялося, що на центральній вулиці Києва - Хрещатику - зникла частина всохлих каштанів. Замість них співробітники «Київзеленбуду» висадили квіткові клумби в районі київської мерії