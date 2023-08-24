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В Україні вперше з початку війни зросла середня зарплата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні вперше з початку війни зросла середня зарплата
фото ілюстративне

Порівняно з червнем 2022 року зарплата зросла на 14,7%

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни. Про це йдеться на сайті ПФУ.

За даними Пенсійного фонду середня зарплата склала:

  • січень – 12 644,98 грн;
  • лютий – 12 794,11 грн;
  • березень – 13 423,28 грн;
  • квітень – 13 626,02 грн;
  • травень – 14 109,64 грн;
  • червень – 16 012,38 грн.

Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957 грн.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Раніше повідомлялося, що зарплата вчителів може зрости до 40 тис. грн, але є нюанс.

Також експерти розповіли, чи зростуть зарплати українців.

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Теги: пенсія Пенсійний фонд зарплата

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