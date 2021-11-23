  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У «кам’яних джунглях» Києва «оселились» екзотичні птахи (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мурал прикрашає дві стіни&nbsp;трансформаторної підстанції - У «кам’яних джунглях» Києва «оселились» екзотичні птахи (фото)
    Мурал прикрашає дві стіни трансформаторної підстанції
    фото: Віталій Гідеван/Facebook

    Художники за три дні створили новий яскравий мурал на Оболоні

    На двох стінах трансформаторної підстанції на Оболонському проспекті, 13 з’явився новий великий мурал на тропічну тему. Про це повідомив один із авторів муралу Віталій Гідеван на своїй сторінці у Facebook.

    «Дике життя в кам'яних джунглях! Папуга Ара та тукан оселилися у дворі багатоповерхівки. Своїми яскравими кольорами є чудовим доповненням мегаполісу! Будуть піднімати настрій та додадуть кольорів у сіру буденність!» – написав Гідеван.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У «кам’яних джунглях» Києва «оселились» екзотичні птахи (фото)
    У «кам’яних джунглях» Києва «оселились» екзотичні птахи (фото)
    У «кам’яних джунглях» Києва «оселились» екзотичні птахи (фото)
    фото: Віталій Гідеван/Facebook

    Робота виконана разом із художницею Оленою Нойною за три дні. На мурал використано понад 100 балончиків фарби.

    Зі свого боку очільник Оболонської РДА Кирило Фесик зазначив, що на цій локації також вирішуватиметься проблема, на яку дуже скаржилися жителі, – пункт прийому вторинної сировини, який знаходиться прямо під вікнами будинку. «Ми подали до суду на розірвання договору оренди і чекаємо на результат», – повідомив він.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві з’явився мурал, який очищує повітря.

    До слова, у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику.

    На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

    Теги: Київ мурал благоустрій мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У «кам’яних джунглях» Києва «оселились» екзотичні птахи (фото)