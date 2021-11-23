У «кам’яних джунглях» Києва «оселились» екзотичні птахи (фото)

Художники за три дні створили новий яскравий мурал на Оболоні

На двох стінах трансформаторної підстанції на Оболонському проспекті, 13 з’явився новий великий мурал на тропічну тему. Про це повідомив один із авторів муралу Віталій Гідеван на своїй сторінці у Facebook.

«Дике життя в кам'яних джунглях! Папуга Ара та тукан оселилися у дворі багатоповерхівки. Своїми яскравими кольорами є чудовим доповненням мегаполісу! Будуть піднімати настрій та додадуть кольорів у сіру буденність!» – написав Гідеван.

Робота виконана разом із художницею Оленою Нойною за три дні. На мурал використано понад 100 балончиків фарби.

Зі свого боку очільник Оболонської РДА Кирило Фесик зазначив, що на цій локації також вирішуватиметься проблема, на яку дуже скаржилися жителі, – пункт прийому вторинної сировини, який знаходиться прямо під вікнами будинку. «Ми подали до суду на розірвання договору оренди і чекаємо на результат», – повідомив він.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві з’явився мурал, який очищує повітря.

До слова, у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику.

На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.