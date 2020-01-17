За два тижні у Києві евакуйовано майже 600 автівок порушників паркування



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У Києві з'явилися евакуатори нового типу Фото: пресслужба мера Києва

Автомобілі порушників евакуюють на три спеціальні майданчики

Щодня патрульні поліцейські та інспектори з паркування на вулицях Києва виявляють на вулицях десятки машин, припаркованих із порушенням вимог ПДР України.

Виявлені автівки евакуйовують на три спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів. При цьому евакуацією і транспортуванням займаються комунальні підприємства, які уклали договори з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, з початку 2020 року зі столичних вулиць евакуювали 594 автомобілів, припаркованих із порушенням вимог ПДР. На водіїв-порушників складено протоколи за ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім цього, їм необхідно заплатити за транспортування та зберігання автомобіля на спецмайданчику. Після сплати усіх необхідних послуг та штрафів повернути евакуйований автомобіль мають право власники та особи, які на законних підставах користуються транспортним засобом.

Поліція Києва звертається до автовласників із проханням дотримуватися Правил дорожнього руху, не порушувати вимоги паркування, адже це призводить до транспортних заторів і негативно впливає на пропускну спроможність окремих ділянок доріг.

«Одночасно повідомляємо: інформацію щодо евакуації транспортного засобу чи перебування його на спеціальному майданчику, можна дізнатися за номером спецлінії 102 або на телеграм-каналі - Київська платформа евакуації - @TowTruckKyiv», - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, за даними КМДА, за пів року роботи інспекторів з паркування з вулиць Києва було евакуйовано понад 3 тисячі транспортних засобів, розташування яких суттєво перешкоджало дорожньому руху або створювало загрозу безпеці руху.