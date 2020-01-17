У Кличка розповіли, скільки штрафів виписано «героям парковки» за пів року



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З листопада інспектори з паркування почали здійснювати самостійне затримання транспортних засобів Фото: пресслужба мера Києва

В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів

За пів року роботи інспекторів з паркування з вулиць Києва було евакуйовано понад 3 тисячі транспортних засобів, розташування яких суттєво перешкоджало дорожньому руху або створювало загрозу безпеці руху. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Звільняти столичні вулиці від автівок, припаркованих у заборонених місцях, місто спільно із Патрульною поліцією почало у липні минулого року. У листопаді інспектори з паркування почали здійснювати самостійне затримання транспортних засобів», – нагадав він.

Поворозник додав, що авто порушників переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в Києві. Повернути авто можна після сплати штрафу.

За словами першого заступника голови КМДА, у період із 2 липня 2019 року до 12 січня 2020 року інспектори з паркування наклали 6 916 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 2,9259 млн грн.

«За несплачену послугу на паркувальних майданчиках водії мусять сплачувати штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування. При цьому, якщо водій сплатить штраф у 10-денний термін, йому надається знижка у 50%. Так, станом на кінець 2019 року штраф зі знижкою сплачено у 21% випадків на суму понад півмільйона гривень», – прокоментував Поворозник.

Нагадаємо, інспектори з паркування розпочали контроль за оплатою паркувальних послуг у липні минулого року.

13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

14 січня мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях. Він також повідомив, що сьогодні в Інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів.