Евакуація автівок порушників: штрафмайданчики з’являться у центрі Києва



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Наявні два штрафмайданчики віддалені від центру Києва

У Києві не вистачає штрафмайданчиків під евакуйовані з вулиць міста автомобілі порушників.

У місті намагаються вирішити цю проблему.

Наявні в місті два штрафмайданчики перебувають у підпорядкуванні Головного управління Національної поліції в Києві: на правому березі – на вулиці Туполєва, і на лівому березі – на вулиці Гната Хоткевича. Правоохоронці охороняють і обслуговують ці майданчики. Обидва однаково віддалені від центру міста. Евакуатору із центральної частини міста, враховуючи напружений трафік і корки, потрібно витратити не менше ніж півтори години, щоб відвезти туди автомобіль. При цьому витрачається великий об'єм палива.

Як розповіли сайту «Сьогодні» в Інспекції з паркування, майданчик на вулиці Туполєва постійно завантажений автомобілями, особливо у вихідні та святкові дні. Іноді евакуйовані автомобілі просто нікуди ставити. Наприклад, у понеділок, 13 січня, зі 150 місць на цьому майданчику були вільні близько 20. На Хоткевича штрафмайданчик дуже великий, і, як зазначають в Інспекції, ще не було такого, щоб він був повністю заповнений автомобілями. Але, туди дуже довго їхати, особливо з правого берега столиці.

«У центральній частині міста досить багато місць, щоб відкрити нові зручні штрафмайданчики для зберігання евакуйованих авто. Але це рішення повинні прийняти в ГУ НП Києва. Ми з ними ведемо переговори вже п'ять місяців. Пропонуємо різні варіанти. Один майданчик можна відкрити у районі Київського річкового порту, де колись уже діяв штрафмайданчик на Подолі. Другий цілком реально відкрити на вулиці Саперно-Слобідській. Вони розташовані в центрі міста, і туди можна швидше відвозити евакуйовані автомобілі, у такий спосіб підвищивши ефективність роботи Інспекції з паркування. Щойно буде позитивне рішення від поліції – нові штрафмайданчики почнуть роботу», – розповів сайту «Сьогодні» Дмитро Рахматуллін, начальник інспекції з паркування та заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Як повідомлялося, 13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

14 січня мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях. Він також повідомив, що сьогодні в Інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів.