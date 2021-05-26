У Києві з’явиться світломузична Алея Кузьми Скрябіна (фото)

Алею планують відкритих в кінці травня

У парку «Позняки» в Дарницькому районі Києва споруджують Алею нот Кузьми Скрябіна.

Цей соціальний проєкт реалізують завдяки зусиллям громади та підтримки меценатів. Алея буде у формі гітари, з нотами вздовж доріжки та гранітним каменем по центру.

Станом на 26 травня будівельники залили бетонну основу під інсталяцію.

Як повідомили «Вечірньому Києву» у Дарницькій РДА, згідно з планом після того, як залили бетонну основу, мають ще укласти гранітний камінь і ноти. І вже тоді розроблятимуть aрт-iнстaляцiю.

Світломузична інсталяція буде світитися вночі. На інсталяцію прикріплять датчики, які при наближенні людини вмикатимуть музику Скрябіна. На грифі гітари розташують ноти, як у пісні «Старі фотографії», а на кожній з них буде ім’я певного українського артиста.

Алею планують відкрити наприкінці травня 2021 року.

Нагадаємо, у 2015 році столична влада та українські музиканти у парку «Позняки» висадили дерева в пам’ять про Кузьму Скрябіна.