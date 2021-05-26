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    У Києві з’явиться світломузична Алея Кузьми Скрябіна (фото)

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    Візуалізація проєкту Алеї Кузьми Скрябіна - У Києві з’явиться світломузична Алея Кузьми Скрябіна (фото)
    Візуалізація проєкту Алеї Кузьми Скрябіна

    Алею планують відкритих в кінці травня

    У парку «Позняки» в Дарницькому районі Києва споруджують Алею нот Кузьми Скрябіна.

    Цей соціальний проєкт реалізують завдяки зусиллям громади та підтримки меценатів. Алея буде у формі гітари, з нотами вздовж доріжки та гранітним каменем по центру.

    Станом на 26 травня будівельники залили бетонну основу під інсталяцію.

    Як повідомили «Вечірньому Києву» у Дарницькій РДА, згідно з планом після того, як залили бетонну основу, мають ще укласти гранітний камінь і ноти. І вже тоді розроблятимуть aрт-iнстaляцiю.

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    У Києві з’явиться світломузична Алея Кузьми Скрябіна (фото)
    У Києві з’явиться світломузична Алея Кузьми Скрябіна (фото)
    Фото: Вечірній Київ

    Світломузична інсталяція буде світитися вночі. На інсталяцію прикріплять датчики, які при наближенні людини вмикатимуть музику Скрябіна. На грифі гітари розташують ноти, як у пісні «Старі фотографії», а на кожній з них буде ім’я певного українського артиста.

    Алею планують відкрити наприкінці травня 2021 року.

    Нагадаємо, у 2015 році столична влада та українські музиканти у парку «Позняки» висадили дерева в пам’ять про Кузьму Скрябіна.

    Теги: Київ благоустрій артист парк
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    У Києві з’явиться світломузична Алея Кузьми Скрябіна (фото)