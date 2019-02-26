У Києві з’являться багаторівневі механізовані паркінги



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Багаторівневі системи, куди машина заїжджає і автоматично піднімається в своє місце

Місто розглядає більше 30 потенційних майданчиків під такі проекти

У центрі Києва облаштують сучасні механізовані паркінги. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Дмитро Рахматуллін.

За його словами, зараз місто розглядає більше 30 потенційних майданчиків під такі проекти. Але процес гальмує складна процедура землевідведення.

Він повідомив, що заступник голови КМДА Дмитро Давтян буде зустрічатися в віце-прем'єром. «Предметом розмови буде якраз внесення коригувань в існуючі ДСТУ, які дозволяють облаштовувати механізовані парковки. Йдеться про спрощену систему отримання землевідведення. Ми говоримо про парковки невеликого розміру до 10 автомобілів, а також великі - до 100 машиномісць», - розповів Рахматуллін UBR.ua.

Механізовані багатоярусні паркувальні системи - досить популярне рішення для міського простору в європейських країнах, Японії. А ось в США можна зводити тільки великі залізобетонні паркінги через підвищені вимоги до пожежної безпеки.

«Це металеві конструкції, які швидко зводяться. Пропозицій на ринку безліч від виробників різних країн, які пропонують такі рішення. Це все короткострокова перспектива розвитку паркувального простору в Києві. Йдеться про багаторівневі системи, коли машина заїжджає і автоматично піднімається в якесь своє місце. Найближчим часом ми зможемо кардинально змінити ситуацію з паркувальним простором», - зазначив Рахматуллін.

За словами чиновника, якщо оперативно вирішиться питання із землевідведенням, механізовані паркінги можуть з'явиться в столиці вже цього року. «Припустимо, їх буде 7. Кожна по 100 місць. Тобто 700 додаткових паркомісць в центрі міста буде облаштовано додатково за рахунок механізованих парковок», - резюмував Рахматуллін.