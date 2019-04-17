У Києві з’являться «маршрутки» Uber



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сервіс Uber Bus у Каїрі Фото: cairoscene.me

Сервіс Uber Shuttle буде чимось середнім між маршрутним таксі та каршерінгом

Компанія Uber оголосила про запуск у травні нового сервісу Uber Shuttle. Це сервіс із бронювання місця в мікроавтобусі, який курсуватиме за обраними маршрутами. Сервіс працюватиме у межах Києва.

«За кілька тижнів ви зможете замовити місце в чистому, зручному Uber Shuttle високої якості та за доступною ціною, тож більше не доведеться стояти в чергах або пропускати свій транспорт через те, що він переповнений», – повідомляє прес-служба компанії.

Інформація про маршрути і тарифи стане доступною у день запуску Uber Shuttle. Поки Uber запустила опитування, щоб краще зрозуміти потреби користувачів.

Попередньо, сервіс буде чимось середнім між маршрутним таксі та каршерінгом і діятиме таким чином:

пасажири бронюватимуть місце в «маршрутці» через додаток Uber, вказуючи місце відправлення і призначення

програма за кілька хвилин знаходитиме пасажирів, яким потрібно їхати у тому ж напрямку, і повідомить вартість поїздки

мікроавтобус чекатиме на пасажира на зупинці потягом кількох хвилин

зупинки, на яких водій підбиратиме і висаджуватиме пасажира, може бути розташовано на відстані від пункту призначення, тому додаток показуватиме піший маршрут: як пройти від або до зупинки.

Подібний сервіс Uber Bus наразі працює у Каїрі та мексиканському місті Монтеррей.

Цьогоріч Uber запустила також сервіси доставки їжі Uber Eats та опцію виклику електромобіля Uber Green.

Компанія зайшла на український ринок у 2016 році й наразі працює у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Системи, схожі на маршрутки, діють не лише у країнах Азії та Африки, в яких відчувається криза громадського транспорту, але й у містах Європи. Наприклад, кілька компаній оперують у Великій Британії.

Джерело: Хмарочос