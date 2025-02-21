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У Києво-Печерській лаврі відбудеться церемонія «Дзвін пам’яті та надії»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києво-Печерській лаврі відбудеться церемонія «Дзвін пам’яті та надії»
Велика лаврська дзвіниця у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра»
фото: Анна Самара/Суспільне

Дзвін пам'яті та надії збільшить кількість своїх ударів до 11, адже війна в Україні триває вже 11 років

У неділю, 23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» пройде церемонія «Дзвін пам’яті та надії: 11 років війни». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». 

Як повідомляють у заповіднику, церемонія розпочнеться літургією в Трапезному храмі, що проведе єпископ Авраамій, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Дзвін пам’яті та надії збільшить кількість своїх ударів до 11, адже війна в Україні триває вже 11 років. До церемонії долучаться родини військовополонених.

План заходу:

8:30 – Літургія у Трапезному храмі

12:00 – Церемонія «Дзвін памʼяті та надії: 11 років війни»

Дзвін пам'яті та надії збільшить кількість своїх ударів до 11, адже війна в Україні триває вже 11 років
Дзвін пам'яті та надії збільшить кількість своїх ударів до 11, адже війна в Україні триває вже 11 років
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Після церемонії під стінами Лаври пройде щотижнева недільна акція «Не мовчи! полон вбиває» під стінами Лаври, організована Асоціацією родин захисників «Азовсталі», щоби вкотре нагадати про українців, які чекають повернення з російського полону.

Всіх охочих запрошують доєднатися до цієї значущої події.

«Дзвін памʼяті та надії продовжить лунати щодня до нашої Перемоги та повернення додому усіх захисників та захисниць», – підкреслюють у заповіднику.

Цю ініціативу започатковано Лаврою в грудні 2023 року за підтримки Міноборони України та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи. Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, ворог робить це для розпалювання зневіри серед українців, дестабілізації ситуації всередині країни та дискредитації України серед держав-партнерів. Серед ключових наративів російських інформаційних атак – «Захід зрадив Україну», «Українська влада – нелегітимна», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги». Також у РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року. Ба більше, «перемогу» можуть оголосити навіть над НАТО, зауважує ГУР, – адже кремлівська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом.

Спецслужбам держави-агресора доручено максимально  використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого цього року.

Теги: Міноборони акція війна полон свято обмін полоненими Києво-Печерська лавра

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