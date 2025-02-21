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Макрон розповів, як Європа може стати більш автономною від США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Макрон розповів, як Європа може стати більш автономною від США
Еммануель Макрон: Європі необхідно ухвалити план оборони протягом найближчих тижнів
фото: РБК-Україна

Очільник Франції закликав створити масштабний план оборони Європи

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі необхідно підготувати масштабний план оборони на випадок нападу з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання France24.

За словами Макрона, цей план необхідно ухвалити протягом найближчих тижнів. Він зазначив, що стратегічне пробудження має привести європейські країни до рішення про масивний оборонний план та суттєво збільшити інвестиції у цю сферу.

Очільник Франції наголосив, що Європі буде дуже важко мати обʼєднану європейську армію, однак можливо створити спільні можливості для оборони, інакше вона не зможе стати більш автономною від США. Зокрема варто збільшити видатки на оборону.

«Всі країни, які розташовані на передовій, витрачають 4 або 5% свого валового внутрішнього продукту, в той час, як ми витрачаємо на рівні 2%. Ми мали такі цифри у 1960-х, 1970-х і 1980-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала Берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Макрон підтримав президента України Володимира Зеленського після заяв американського президента Дональда Трампа, наголосивши на легітимності українського лідера.

Також Макрон поїде на зустріч з Трампом.

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Теги: Еммануель Макрон війна Франція Європа росія армія

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