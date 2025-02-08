Терористи-смертники. Росіяни перейшли до нової тактики

Росіяни вже не вперше намагаються розв’язати терористичну війну за допомогою вибухів

Важливий факт – не було жодного випадку, коли б СБУ не знайшла виконавців підпалів чи підривів, які намагається організувати в Україні Росія. Це може бути однією з причин, чому РФ перейшло до використання терористів, які без власного бажання стають смертниками. Це новий тренд від росіян.

Куратори з Росії розповідають виконавцям, що вибухівку треба залишити у певному місці, після чого та буде пізніше підірвана дистанційно. Але, щоб спричинити більший руйнівний ефект та не залишати свідків, підрив здійснюють, коли завербований приходить у місце майбутнього вибуху.

Фактично завербовані перетворюються на терористів-смертників. Однією з цілей таких смертників стали територіальні центри комплектування ЗСУ. Один такий терорист був підірваний дистанційно російськими кураторами у Кам’янці-Подільському.

Інший теракт попереджено Службою Безпеки у Рівному, де завербовані мали підірвати відділ поліції. СБУ спрацювала на випередження, врятувавши і горе-терористів (їм тепер світить довічне), і, головне, людей навколо.

Завербований росіянами для вибухів має дві перспективи – або підірватись самому, або сісти за ґрати на термін від 15 років до довічного. Виконавців для підривів і підпалів ворог вербує через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку.

Як правило, це молодь або люди із залежностями, якими легше маніпулювати. СБУ успішно протидіє новій тактиці росіян, які роблять смертників із підпалювачів. Єдиний шанс уникнути такої долі – вчасно звернутись до СБУ, зокрема через чат-бот Служби, який запрацював у середині грудня 2024 року. Сюди вже надійшло майже 2,3 тис. повідомлень, які дозволили уникнути багатьом злочинам.

Наостанок нагадаю, що росіяни вже не вперше намагаються розв’язати терористичну війну за допомогою вибухів. СБУ попереджала криваві теракти у Києві у травні та жовтні минулого року. Сьогодні мета росіян – збільшити кількість таких терактів.

РФ хоче добитись паніки серед мирного населення та зневіри у власних захисниках. Тому до ракетного терору хоче додати «вибуховий терор», направлений проти Сил Оборони. Наше завдання залишатись пильними та, що називається, тримати «голову холодною», не давши ворогу посіяти паніку. Всю іншу роботу виконають українські спецслужби. На щастя команда Малюка справляється зі своїм завданням, раз за разом переграючи росіян.