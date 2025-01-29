Драпатий офіційно очолив ОСУВ «Хортиця»

Раніше генерал організував успішну оборону на Харківському напрямку

Новий командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» отримав першочергові задачі від головкома ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. Про це головком повідомив у соцмережах.

Як зазначив Сирський, ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що належать до операційної зони ОСУВ «Хортиця»

«Наше завдання – тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників. Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника», – зазначив він.

Також головком подякував за роботу колишньому командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 26 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого було призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Драпатого було призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ 29 листопада 2024 року. Президент тоді повідомив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

За час вторгнення офіцер продемонстрував вольову хоробрість: з березня 2022 року очолював оперативне угруповання військ «Південь», зусиллями військ якого зупинено наступ окупантів на Кривий Ріг; один із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

У травні 2024 року генерал-майора Драпатого було призначено командувачем Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Йому вдалося зупинити раптове просування російської армії на харківському напрямку (у районі міста Вовчанськ).

До слова, у середині вересня після стабілізації фронту на Харківщині вище військове командування призначило Михайла Драпатого очільником оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».