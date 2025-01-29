Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Драпатий офіційно очолив ОСУВ «Хортиця»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Драпатий офіційно очолив ОСУВ «Хортиця»
Раніше генерал організував успішну оборону на Харківському напрямку
фото з відкритих джерел

Новий командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» отримав першочергові задачі від головкома ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. Про це головком повідомив у соцмережах.

Як зазначив Сирський, ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що належать до операційної зони ОСУВ «Хортиця»

«Наше завдання – тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників. Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника», – зазначив він.

Також головком подякував за роботу колишньому командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 26 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого було призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Драпатого було призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ 29 листопада 2024 року. Президент тоді повідомив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

За час вторгнення офіцер продемонстрував вольову хоробрість: з березня 2022 року очолював оперативне угруповання військ «Південь», зусиллями військ якого зупинено наступ окупантів на Кривий Ріг; один із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

У травні 2024 року генерал-майора Драпатого було призначено командувачем Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Йому вдалося зупинити раптове просування російської армії на харківському напрямку (у районі міста Вовчанськ).

До слова, у середині вересня після стабілізації фронту на Харківщині вище військове командування призначило Михайла Драпатого очільником оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

Читайте також:

Теги: Михайло Драпатий Олександр Сирський ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До гасіння пожежі залучено більш ніж 12 підрозділів ДСНС, також техніка Харківської міської ради
Росіяни атакували Харків: зайнялось підприємство, є потерпілі
Вчора, 04:40
Воїн загинув першого липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині
За час служби здійснив понад 300 бойових виходів. Згадаймо Дмитра Музику
26 сiчня, 09:00
РФ втратила в Україні вже 20394 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 сiчня, 07:53
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини
15 сiчня, 08:52
Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації зустрів на передовій
Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. Згадаймо Тараса Сабадаша
9 сiчня, 09:00
За словами новообраного президента США, ситуація у війні Росії проти України зараз «набагато складніша»
Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним до інавгурації
7 сiчня, 23:55
За словами Блінкена, позиція України в Курській області є важливою для будь-яких майбутніх переговорів
Блінкен пояснив, як позиція Сил оборони на Курщині вплине на переговори з РФ
6 сiчня, 09:36
Нова розробка Сталевого фронту: панцири для Patriot від інженерів «Метінвест»
«Метінвест» створив бронезахист для ЗРК Patriot
3 сiчня, 14:15
Військовослужбовці, які мають освіту бакалавра та пройшли курс підготовки офіцерів, також можуть отримати звання молодшого лейтенанта та зайняти відповідні офіцерські посади
Хто в ЗСУ може отримати офіцерські звання та керівні посади? Указ Зеленського
2 сiчня, 15:41

Події в Україні

Драпатий офіційно очолив ОСУВ «Хортиця»
Драпатий офіційно очолив ОСУВ «Хортиця»
Вартість будівництва водогону для Миколаєва знизилася на кілька мільярдів
Вартість будівництва водогону для Миколаєва знизилася на кілька мільярдів
Європейське фінансування не залежить від персони директора АОЗ – експерт
Європейське фінансування не залежить від персони директора АОЗ – експерт
У Києві повітряна тривога тривала понад 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала понад 10 хвилин
Втрати ворога станом на 29 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
101K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
82K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
18K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
14K
Як купити квартиру понад офіційні заробітки? Лікарка Харківського МСЕК показала майстерклас

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua