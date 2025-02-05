Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест» Ахметова відправив на передову вже понад 30 тралів для розмінування

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» Ахметова відправив на передову вже понад 30 тралів для розмінування
В основу тралів лягла радянська конструкція КМТ-7, яку фахівці «Метінвесту» вдосконалили у співпраці з військовими
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» Ахметова передав Силам оборони протимінних тралів на понад 75 млн грн

Повномасштабна війна зробила Україну найбільш замінованою країною у світі. Згідно з даними Міністерства економіки України, станом на кінець 2024 року в Україні налічувалося 138 500 кв. м потенційно забрудненої вибухонебезпечними предметами території. Розмінування – це виклик, який потребує багато коштів, зусиль та спеціального обладнання. Компанія «Метінвест» долучилася: вона допомагає у воєнному розмінуванні. Зараз компанія передає бійцям 5 тралів щомісяця. Але може і більше – якщо буде сформоване державне замовлення.

Влітку 2023 року фахівці компанії, у рамках ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» налагодили виробництво протимінних тралів – спеціальних конструкцій, які кріпляться на танки для знешкодження протитанкових та протипіхотних мін. Вони кріпляться до передньої частини і тиснуть на землю: якщо на шляху є міни, трал активує їх тиском власної ваги і змушуючи вибухнути під ним, а не під основною машиною. Це захищає екіпаж і техніку від пошкоджень.

«Метінвест» Ахметова відправив на передову вже понад 30 тралів для розмінування фото 1
фото: metinvestholding.com

«Міни – одна з найсерйозніших загроз для наших Збройних Сил. Тому «Метінвест» взяв на себе відповідальність за виробництво протимінних тралів, які захищають життя наших захисників і зберігають техніку. Трали вже довели свою ефективність на фронті, беручи на себе удари замість танків. Ми продовжимо робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу», – зазначає акціонер Групи «Метінвест» Рінат Ахметов.

В основу тралів лягла радянська конструкція КМТ-7, яку фахівці «Метінвесту» вдосконалили у співпраці з військовими. Зокрема, було модернізовано систему скиду трала з бойової машини – тепер це відбувається автоматично. А для оперативного ремонту тралів компанія налагодила випуск запасних частин.

Наразі фахівці «Метінвесту» виробили понад 30 тралів, які поїхали на фронт. Вартість одного – близько 2,5 млн грн, однак на фронт вони передаються безплатно. Щомісяця компанія виробляє до п’яти тралів. За словами операційного директора «Метінвесту» Олександра Мироненка, ця цифра відповідає поточному запиту української армії.

«У разі зростання запиту з боку армії збільшення обсягів можливе. Але для цього необхідно отримати державне замовлення», – пояснює операційний директор «Метінвесту».

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія «Метінвест» спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова».

Читайте також:

Теги: війна Рінат Ахметов розмінування танки фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новоєгорівка – окупована? Третя штурмова відреагувала на заяви росіян
Новоєгорівка – окупована? Третя штурмова відреагувала на заяви росіян
29 сiчня, 19:15
Сили ППО збили 46 «Шахедів»
РФ запустила по Україні понад 60 дронів: постраждали три області
25 сiчня, 10:01
Кіт Келлог отримав завдання від Трампа щодо війни в Україні
Трамп доручив урегулювати війну в Україні за 100 днів – WSJ
22 сiчня, 09:41
Фігуранту загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна
Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ
18 сiчня, 12:09
Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку
13 сiчня, 12:15
Окупанти цинічно вдарили по Запоріжжю посеред дня
Атака на Запоріжжя: вже відомо про понад сотню поранених та 13 загиблих
9 сiчня, 07:19
Американський подкастер Фрідман записав понад тригодинне інтерв’ю із Зеленським
Чому подкаст з Фрідманом не приніс Зеленському очікуваного ефекту на Заході?
7 сiчня, 10:50
Особливо українські РЕБ себе проявили 5 січня, коли ЗСУ атакували російські війська на кількох напрямках у Курській області
Окупанти запанікували через можливості РЕБ Сил оборони
6 сiчня, 07:24
Антон Спіцин загинув у бою за Україну
На фронті загинув командир «Гострих Картузів» Антон Спіцин
3 лютого, 18:27

Економіка

«Метінвест» Ахметова відправив на передову вже понад 30 тралів для розмінування
«Метінвест» Ахметова відправив на передову вже понад 30 тралів для розмінування
Уряд оновив список товарів, які волонтери ввозитимуть без оподаткування
Уряд оновив список товарів, які волонтери ввозитимуть без оподаткування
Зарплати і ціни в Україні та Європі: порівнюємо, як все змінилося за час війни
Зарплати і ціни в Україні та Європі: порівнюємо, як все змінилося за час війни
Щоб зрозуміти реальну вартість залізничних перевезень, потрібно реформувати «Укрзалізницю» – ексміністр
Щоб зрозуміти реальну вартість залізничних перевезень, потрібно реформувати «Укрзалізницю» – ексміністр
Президент закликав народних депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС
Президент закликав народних депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС
Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
17K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
12K
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
9484
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
9157
Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua