«Метінвест» Ахметова відправив на передову вже понад 30 тралів для розмінування

«Метінвест» Ахметова передав Силам оборони протимінних тралів на понад 75 млн грн

Повномасштабна війна зробила Україну найбільш замінованою країною у світі. Згідно з даними Міністерства економіки України, станом на кінець 2024 року в Україні налічувалося 138 500 кв. м потенційно забрудненої вибухонебезпечними предметами території. Розмінування – це виклик, який потребує багато коштів, зусиль та спеціального обладнання. Компанія «Метінвест» долучилася: вона допомагає у воєнному розмінуванні. Зараз компанія передає бійцям 5 тралів щомісяця. Але може і більше – якщо буде сформоване державне замовлення.

Влітку 2023 року фахівці компанії, у рамках ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» налагодили виробництво протимінних тралів – спеціальних конструкцій, які кріпляться на танки для знешкодження протитанкових та протипіхотних мін. Вони кріпляться до передньої частини і тиснуть на землю: якщо на шляху є міни, трал активує їх тиском власної ваги і змушуючи вибухнути під ним, а не під основною машиною. Це захищає екіпаж і техніку від пошкоджень.

«Міни – одна з найсерйозніших загроз для наших Збройних Сил. Тому «Метінвест» взяв на себе відповідальність за виробництво протимінних тралів, які захищають життя наших захисників і зберігають техніку. Трали вже довели свою ефективність на фронті, беручи на себе удари замість танків. Ми продовжимо робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу», – зазначає акціонер Групи «Метінвест» Рінат Ахметов.

В основу тралів лягла радянська конструкція КМТ-7, яку фахівці «Метінвесту» вдосконалили у співпраці з військовими. Зокрема, було модернізовано систему скиду трала з бойової машини – тепер це відбувається автоматично. А для оперативного ремонту тралів компанія налагодила випуск запасних частин.

Наразі фахівці «Метінвесту» виробили понад 30 тралів, які поїхали на фронт. Вартість одного – близько 2,5 млн грн, однак на фронт вони передаються безплатно. Щомісяця компанія виробляє до п’яти тралів. За словами операційного директора «Метінвесту» Олександра Мироненка, ця цифра відповідає поточному запиту української армії.

«У разі зростання запиту з боку армії збільшення обсягів можливе. Але для цього необхідно отримати державне замовлення», – пояснює операційний директор «Метінвесту».

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія «Метінвест» спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова».