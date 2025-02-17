Найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані пошкоджено через атаку дронів

НПС «Кропоткінська», що розташована в Кавказькому районі Краснодарського краю, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК у Росії. «Каспійський трубопровідний консорціум» – це міжнародна нафтотранспортна компанія, яка об'єднує підприємства Росії, Казахстану та низки іноземних видобувних компаній. Вона була створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу завдовжки понад 1,5 тис. км.

Через цей нафтопровід транспортують нафту, переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировину російських виробників. Потік прямує до морського термінала у в селищі Південна Озеріївка неподалік Новоросійська, звідки нафту відправляють на світові ринки.