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Найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані пошкоджено через атаку дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані пошкоджено через атаку дронів
Нафтоперекачувальна станція «Каспійського трубопровідного консорціуму» «Кропоткінська»
фото: РИА

Удар по станції було завдано сімома безпілотниками

Найбільшу нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінська», що належить «Каспійському трубопровідному консорціуму» (КТК), виведено з ладу внаслідок атаки дронів. Постраждалих серед персоналу немає. Про це повідомляє КТК.

Зазначається, що удар було завдано сімома безпілотниками, спорядженими вибухівкою та металевими елементами.

«На цей час НПС «Кропоткінська» виведена з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз – Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування, минаючи НПС», – йдеться в повідомленні.

Для оцінки масштабів руйнувань і визначення термінів відновлення роботи станції на місце виїхало керівництво консорціуму.

НПС «Кропоткінська», що розташована в Кавказькому районі Краснодарського краю, є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК у Росії. «Каспійський трубопровідний консорціум» – це міжнародна нафтотранспортна компанія, яка об'єднує підприємства Росії, Казахстану та низки іноземних видобувних компаній. Вона була створена для будівництва та експлуатації Каспійського магістрального нафтопроводу завдовжки понад 1,5 тис. км.

Через цей нафтопровід транспортують нафту, переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировину російських виробників. Потік прямує до морського термінала у в селищі Південна Озеріївка неподалік Новоросійська, звідки нафту відправляють на світові ринки.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого у Краснодарському краї у Росії жителі почули вибухи. Російські ЗМІ припускали, що однією із цілей дронової атаки може бути Ільський нафтопереробний завод.

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Теги: росія росіяни війна вибух безпілотник нафта

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