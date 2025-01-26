Окупанти вночі атакували Україну «Шахедами»: як відпрацювали сили ППО
Повітряні сили відзвітували про збиті «Шахеди»
Російські терористи у ніч проти 26 січня випустили по Україні 72 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.
Дрони запускали із Орла, Курська, Брянська, Міллєров та Приморсько-Ахтарська.
«Станом на 09:00 підтверджено збиття 50-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях», – йдеться в повідомленні.
Ще дев'ять ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Один БпЛА досі перебуває в повітрі. Бойова робота триває.
Нагадаємо, триває 1068-й день повномасштабної війни.
Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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