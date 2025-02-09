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Шпигунський скандал у Німеччині: невідомі дрони кружляли над базою, де тренувалися ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шпигунський скандал у Німеччині: невідомі дрони кружляли над базою, де тренувалися ЗСУ
Дрони шпигували за базою Бундесверу, де тренувалися українські бійці
фото з відкритих джерел

У Бундесвері кажуть, що дрони могли запустити з кораблів у Північному або Балтійському морях

Невідомі безпілотники спостерігали за тренуванням ЗСУ із зенітно-ракетними комплексами Patriot на військовій базі в Німеччині. Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на Міноборони ФРН.

Стеження було зафіксовано в січні 2025-го. Всього відомо про аж 6 випадків. Дрони намагалися збити, але безрезультатно.

У Бундесвері кажуть, що дрони могли запустити з кораблів у Північному або Балтійському морях. Серед головних підозрюваних, звісно, Росія.

«Авіабаза (бундесверу, – ред.) на березі Північного моря вважається зоною особливого контролю безпеки не тільки тому, що німецьких військових там навчають управлінню системою ППО Patriot. Протягом останніх кількох місяців поводженню з цими високо ефективними системами, кілька з яких вже були поставлені в Україну, вчилися також українські військові. Серед підозрюваних у таких випадках російські спецслужби», – пише Der Spiegel.

Як додає Der Spiegel, нинішній інцидент є скандальним, оскільки оборонні заходи Бундесверу не спрацювали. Відповідно до внутрішнього звіту, на полігоні в Швезінзі використовувалися кілька пристроїв для боротьби з невеликими БПЛА, які можна використовувати для націлювання на безпілотники, а потім збивати їх.

Згідно з повідомленням, дві інші системи захисту також не спрацювали.

Подробиці знову викликають питання про те, чи достатньо добре оснащений Бундесвер, щоб протистояти загрозі, яку представляють безпілотники.

Безпілотники регулярно бачать над казармами та промисловими об'єктами. Крім того, біля воріт тих чи інших військових баз вже не раз помічали автомобілі, дипломатичні номерні знаки яких закріплені за посольством РФ у Берліні. Експерти припускають, що за цим стоїть Росія і вважають, що Німеччина погано підготовлена.

«Іноді здається, ніби ворог хоче, щоб ми побачили його за спробою шпигунства», – сказав у коментарі виданню на умовах анонімності генерал німецької армії.

Раніше Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам у шпигунстві на користь Росії.

Нагадаємо, що російського хокеїста Максима Сергєєва, що виступав за хокейний клуб «Заглембе Сосновець», засуджено до двох років і 11 місяців в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Польща депортує Сергєєва до Росії 26 травня 2025 року. До цього часу він відбуватиме покарання у Люблінській в'язниці.

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Теги: росія прокуратура Польща Німеччина Міноборони військові скандал ворог

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