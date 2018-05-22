У Київраді підтримали петицію про створення скверу імені Василя Сліпака

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Арт-сквер має стати майданчиком, на якому збиратимуться і пропагуватимуть українську культуру митці та громадські діячі

Сьогодні, 22 травня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати підтримали електронну петицію про створення арт-скверу на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік. Зеленій зоні мають присвоїти ім’я всесвітньо відомого українського оперного співака, соліста Паризької опери, Героя України Василя Сліпака.

Водночас, присвоєння імен фізичних осіб розглядаються лише за результатами громадського обговорення. Таким чином, для дотримання процедури, встановленої законодавством, на засідання Комісії з питань найменувань потрібно буде подати історичну або історико-біографічну довідку про Василя Сліпака, письмову згоду родичів на присвоєння імені, а також обґрунтування потреби зазначеного найменування. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Окрім того, зазначене питання може бути розглянуто на засіданні Комісії з питань найменувань тільки після ухвалення Київрадою рішення про надання земельній ділянці на Андріївському узвозі статусу скверу. Необхідно вирішити питання з фактичним землекористувачем та здійснити заходи щодо розроблення та затвердження проекту землеустрою щодо зміни категорії цільового призначення цієї ділянки.

Нагадаємо, зазначену електронну петицію підтримали 10086 осіб, при мінімально необхідних 10000. За словами автора е-звернення Євгена Романенка, арт-сквер стане майданчиком, на якому збиратимуться і пропагуватимуть українську культуру митці та громадські діячі, також проводитимуться дитячі мистецькі та музичні конкурси тощо.

Нагадаємо, Василь Сліпак майже 20 років жив у Парижі, виступав у найбільших світових операх і виконував провідні ролі в постановках. Був одним із організаторів паризького Євромайдану, а з початком збройного конфлікту на сході, спершу підтримував армію, а згодом вступив до лав добровольчого батальйону.

Василь Сліпак загинув 29 червня біля селища Луганське на Донеччині. Сліпак був кулеметником. На передовій його знали як бійця «Міфа», тобто «Мефістофеля». За словами його побратимів, співак загинув від кулі снайпера із автоматом в руках, коли бійці відбивали атаку бойовиків.

30 червня президент нагородив Василя Сліпака орденом «За мужність» посмертно. У лютому 2017 року Порошенко присвоїв Сліпаку звання героя України.

Як повідомляв «Главком», українці Франції просять надати культурному центру при посольстві ім’я Василя Сліпака.