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    У київських лікарнях перебувають понад 1,6 тис. хворих на коронавірус

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    Майже 400 пацієнтів у важкому стані - У київських лікарнях перебувають понад 1,6 тис. хворих на коронавірус
    Майже 400 пацієнтів у важкому стані

    У столиці збільшується кількість хворих на коронавірус, що потребують госпіталізації

    Станом на 21 жовтня в медзакладах столиці від коронавірусу лікуються 1666 хворих, 394 пацієнти - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Як бачимо, в нас збільшується кількість хворих, що потребують госпіталізації. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1666 хворих на коронавірус, із них 33 дитини. 394 пацієнти – у важкому стані, 618 отримують кисневу підтримку, 28 – під апаратами ШВЛ. Іще 147 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 463 хворих», – сказав мер. 

    Він також зазначив, що з приходом осені і похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Тільки минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      315826
    • Хворіють
      177680
    • Одужали
      132219
    • Померли
      5927

    Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.

    20 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.

    Віталій Кличко Київ лікарня грип кияни коронавірус
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