У київських лікарнях перебувають понад 1,6 тис. хворих на коронавірус



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Майже 400 пацієнтів у важкому стані

У столиці збільшується кількість хворих на коронавірус, що потребують госпіталізації

Станом на 21 жовтня в медзакладах столиці від коронавірусу лікуються 1666 хворих, 394 пацієнти - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Як бачимо, в нас збільшується кількість хворих, що потребують госпіталізації. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1666 хворих на коронавірус, із них 33 дитини. 394 пацієнти – у важкому стані, 618 отримують кисневу підтримку, 28 – під апаратами ШВЛ. Іще 147 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 463 хворих», – сказав мер.

Він також зазначив, що з приходом осені і похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Тільки минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

Коронавірус в Україні

Всього 315826

Хворіють 177680

Одужали 132219

Померли 5927

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Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.

20 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.