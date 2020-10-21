Не лише коронавірус: за тиждень понад 8 тис. киян захворіли на грип і ГРВІ



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На грип і ГРВІ за тиждень захворіли 4047 дорослих киян

У столиці розпочався сезон грипу

За минулий тиждень у Києві зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Із приходом осені й похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Із них 4047 дорослих та 4038 дітей. Половина хворих дітей – школярі», – розповів мер.

За його словами, до медичних закладів госпіталізували 24 пацієнти, в тому числі - 10 дітей.

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 315826

Хворіють 177680

Одужали 132219

Померли 5927

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З 21 жовтня до 29 жовтня столичні школярі пішли на канікули.

Нагадаємо, 20 жовтня у Києві від коронавірусу померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.