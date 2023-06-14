Псевдополіцейський зі спільницею вимагали $50 тис. за захист від в’язниці

Київські аферисти вимагали гроші від директорки дитячого закладу для дітей з особливими потребами

У Києві аферисти вимагали гроші від директорки дитячого закладу для дітей з особливими потребами та погрожували їй кримінальною відповідальністю. Один із фігурантів представлявся поліцейським. Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Київської міської прокуратури припинили їхню злочинну діяльність. Про це повідомляє Національна поліція України.

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У лютому 2023 року в одному з дитячих закладів, де навчаються дітки з особливими потребами, столичні правоохоронці викрили виховательок, які застосовували фізичне насилля та катували своїх вихованців. За даним фактом їм було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України.

Через деякий час до директорки корекційного дитячого садочку звернулися чоловік, який представився поліцейським, та жінка. Вони почали залякувати її кримінальною відповідальністю. Начебто за дії своїх підлеглих вона також мала потрапити за ґрати. Змовники повідомили, що мають надійні зв’язки у правоохоронних органах, зокрема поліції та прокуратурі, а тому можуть допомогти їй домовитись з правоохоронцями та «вирішити питання». За свої послуги спільники вимагали отримати $50 тис.

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Зловмисники почали залякувати директорку корекційного дитячого садочку кримінальною відповідальністю фото: Нацполіція

Зловмисники почали залякувати директорку корекційного дитячого садочку кримінальною відповідальністю фото: Нацполіція

Про вимагання грошей посадовиця закладу одразу повідомила оперативників Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Після ретельної перевірки правоохоронці встановили, що жоден зі спільників відношення до діяльності Нацполіції не має.

В межах захисту системи, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, оперативники внутрішньої безпеки поліції затримали фігурантів під час передачі їм другої частини грошових коштів – 340 000 гривень.

Наразі спільникам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.

Крім цього, перевіряється можлива причетність співробітників правоохоронних органів до кримінальної діяльності аферистів.

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