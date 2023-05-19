У Києві небайдужі водії перекрили дорогу для каченят (відео)

Дорогу перекрили небайдужі водії, щоб допомогти качці з каченятами перейти дорогу

У Дарницькому районі Києва тимчасово перекривали рух транспорту на проспекті Миколи Бажана. Це зробили небайдужі водії, щоб допомогти качці з каченятами перейти дорогу. Про це повідомили в соціальних мережах.

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Неподалік від траси знаходиться водойма та річка Дніпро.

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«Милота дня. Затор з поважних причин. На (проспекті – «Главком») Бажана переводять каченят», – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, як водії на перекритій дорозі допомагає каченятам добігти до мами-качки. Схвильована птаха підбігла до пташенят, які одразу ж пішли за нею в до краю траси.

Нагадаємо, до Києва прийшло метеорологічне літо, повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції, 13 травня середньодобова температура повітря в столиці перейшла через +15°С в бік підвищення – це знаменує початок метеорологічного літа.

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До слова, у столиці не планують відкривати пляжний сезон. А киянам та гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі.