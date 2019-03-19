  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)

    • Розсилка
    Концертна програма була з танцями азійських народів - У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    Концертна програма була з танцями азійських народів
    Фото: Вечірній Київ

    Вісім посольств іноземних країн організували свято для киян

    Сьогодні, 19 березня, столична мерія влаштувала яскравий захід Nowruz - свято приходу весни за астрономічним сонячним календарем у іранських і тюркських народів.

    У колонній залі Київської міської держадміністрації зібралися вісім посольств, а саме: Азербайджанської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Ісламської республіки Іран, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан, Турецької Республіки, Республіки Узбекистан.

    Потрапити на свято могли всі охочі. Посольства пригощали смаколиками - традиційними стравами своїх країн. Для юних гостей проводили майстер-класи зі створення листівок.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)
    У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)

    На сцені влаштували концертну програму з піснями і танцями азійських народів. Також для всіх гостей розіграли лотерею на знання традицій та історії присутніх країн.

    Джерело: Вечірній Київ

    Читайте також
    Київ свята посольство КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ