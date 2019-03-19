У київській мерії влаштували свято приходу весни (фото)



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Концертна програма була з танцями азійських народів Фото: Вечірній Київ

Вісім посольств іноземних країн організували свято для киян

Сьогодні, 19 березня, столична мерія влаштувала яскравий захід Nowruz - свято приходу весни за астрономічним сонячним календарем у іранських і тюркських народів.

У колонній залі Київської міської держадміністрації зібралися вісім посольств, а саме: Азербайджанської Республіки, Ісламської Республіки Афганістан, Ісламської республіки Іран, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан, Турецької Республіки, Республіки Узбекистан.

Потрапити на свято могли всі охочі. Посольства пригощали смаколиками - традиційними стравами своїх країн. Для юних гостей проводили майстер-класи зі створення листівок.

На сцені влаштували концертну програму з піснями і танцями азійських народів. Також для всіх гостей розіграли лотерею на знання традицій та історії присутніх країн.

Джерело: Вечірній Київ