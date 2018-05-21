У київській мерії заперечують, що фанати «Реалу» здають квитки

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Інформація про здані квитки - жарт, вважають у КМДА

Інформація про те, що іноземні вболівальники здають квитки на фінальний матч Ліги чемпіонів, є жартом. Про це на брифінгу повідомив Андрій Мирошніченко - радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов’язаних із проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018 у місті Києві.

За даними чиновника, у мерії зв’язалися з іспанським «Реалом» і англійським «Ліверпулем», і там сприйняли інформацію про здані квитки як жарт, пише kiev.sq.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що фанати «Ліверпуля» і «Реалу» відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.

Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

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