У київській підземці курсує історичний банківський поїзд
Цього року будівлі Нацбанку в центрі Києва виповнюється 115 років
Столичний метрополітен спільно з Національним банком України запустили в підземці історичний поїзд.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
На інформаційних матеріалах у поїзді метро можна побачити історичну банківську архітектуру, а також, використовуючи QR-сканер, записатися на безкоштовну екскурсію. Екскурсії проходитимуть до кінця серпня.
Цього року головній фінансовій будівлі на Інститутській, 9 виповнюється 115 років. Саме у серпні 1905-го пройшов офіційний переїзд державних фінансистів у нову будівлю в центрі міста.
З 1965 року поруч з Національним банком України був відкритий другий вихід станції «Хрещатик».
Нагадаємо, Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії Національного банку України з протидії платіжному шахрайству. Синьою лінією підземки курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай з правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів.