У київській підземці курсує історичний банківський поїзд



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На постерах у потязі можна побачити історичну банківську будівлю Фото: Київський метрополітен

Цього року будівлі Нацбанку в центрі Києва виповнюється 115 років

Столичний метрополітен спільно з Національним банком України запустили в підземці історичний поїзд.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

На інформаційних матеріалах у поїзді метро можна побачити історичну банківську архітектуру, а також, використовуючи QR-сканер, записатися на безкоштовну екскурсію. Екскурсії проходитимуть до кінця серпня.

Цього року головній фінансовій будівлі на Інститутській, 9 виповнюється 115 років. Саме у серпні 1905-го пройшов офіційний переїзд державних фінансистів у нову будівлю в центрі міста.

З 1965 року поруч з Національним банком України був відкритий другий вихід станції «Хрещатик».

Нагадаємо, Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії Національного банку України з протидії платіжному шахрайству. Синьою лінією підземки курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай з правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів.