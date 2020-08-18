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    У київській підземці курсує історичний банківський поїзд

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    На постерах у потязі можна побачити історичну банківську будівлю - У київській підземці курсує історичний банківський поїзд
    На постерах у потязі можна побачити історичну банківську будівлю
    Фото: Київський метрополітен

    Цього року будівлі Нацбанку в центрі Києва виповнюється 115 років

    Столичний метрополітен спільно з Національним банком України запустили в підземці історичний поїзд.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    На інформаційних матеріалах у поїзді метро можна побачити історичну банківську архітектуру, а також, використовуючи QR-сканер, записатися на безкоштовну екскурсію. Екскурсії проходитимуть до кінця серпня.

    Цього року головній фінансовій будівлі на Інститутській, 9 виповнюється 115 років. Саме у серпні 1905-го пройшов офіційний переїзд державних фінансистів у нову будівлю в центрі міста.

    З 1965 року поруч з Національним банком України був відкритий другий вихід станції «Хрещатик».

    Нагадаємо, Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії Національного банку України з протидії платіжному шахрайству. Синьою лінією підземки курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай з правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів.

    Київ Національний банк історія метро потяг архітектура
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