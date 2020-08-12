Київською підземкою курсує поїзд #ШахрайГудбай (фото)



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На інформаційних матеріалах у вагонах метро важливі поради з протидії платіжному шахрайству Фото: Київський метрополітен

Арт-потяг курсує синьою гілкою столичного метро

Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії Національного банку України з протидії платіжному шахрайству. Синьою лінією підземки курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай з правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

#ШахрайГудбай нагадує:

нікому не повідомляти пін-код своєї картки,

не варто піддаватись на емоції та не відправляти кошти незнайомцям, які телефонують щодо родичів, до детального з'ясування їх місцезнаходження.

Ці та інші важливі поради, розміщені на інформаційних матеріалах, курсуватимуть в метро до кінця серпня.

У метрополітені радять пасажирам не залишати платіжні картки чи мобільні телефони у задніх кишенях штанів. Також важливо не демонструвати екран пристрою незнайомцям, особливо під час здійснення фінансових операцій.

Сьогодні найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні є соціальна інженерія – коли користувачі самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.

За інформацією Національного банку України минулого року сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картками. 58% із них - в інтернеті. З’явилися й нові сценарії, коли користувачам під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу через карантин і у такий спосіб виманюють дані платіжних карток.