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    Київською підземкою курсує поїзд #ШахрайГудбай (фото)

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">На інформаційних матеріалах у вагонах метро важливі поради&nbsp;<span lang="UK">з протидії платіжному шахрайству</span></span></span> - Київською підземкою курсує поїзд #ШахрайГудбай (фото)
    На інформаційних матеріалах у вагонах метро важливі поради з протидії платіжному шахрайству
    Фото: Київський метрополітен

    Арт-потяг курсує синьою гілкою столичного метро

    Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії Національного банку України з протидії платіжному шахрайству. Синьою лінією підземки курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай з правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

    #ШахрайГудбай нагадує:

    • нікому не повідомляти пін-код своєї картки,
    • не варто піддаватись на емоції та не відправляти кошти незнайомцям, які телефонують щодо родичів, до детального з'ясування їх місцезнаходження.

    Ці та інші важливі поради, розміщені на інформаційних матеріалах, курсуватимуть в метро до кінця серпня.

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    Київською підземкою курсує поїзд #ШахрайГудбай (фото)
    Київською підземкою курсує поїзд #ШахрайГудбай (фото)

    У метрополітені радять пасажирам не залишати платіжні картки чи мобільні телефони у задніх кишенях штанів. Також важливо не демонструвати екран пристрою незнайомцям, особливо під час здійснення фінансових операцій.

    Сьогодні найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні є соціальна інженерія – коли користувачі самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.
    За інформацією Національного банку України минулого року сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картками. 58% із них - в інтернеті. З’явилися й нові сценарії, коли користувачам під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу через карантин і у такий спосіб виманюють дані платіжних карток.
    Київ шахрайство Національний банк метро кияни
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