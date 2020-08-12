Київською підземкою курсує поїзд #ШахрайГудбай (фото)
На інформаційних матеріалах у вагонах метро важливі поради з протидії платіжному шахрайству
Фото: Київський метрополітен
Арт-потяг курсує синьою гілкою столичного метро
Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії Національного банку України з протидії платіжному шахрайству. Синьою лінією підземки курсує арт-поїзд #ШахрайГудбай з правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.
#ШахрайГудбай нагадує:
- нікому не повідомляти пін-код своєї картки,
- не варто піддаватись на емоції та не відправляти кошти незнайомцям, які телефонують щодо родичів, до детального з'ясування їх місцезнаходження.
Ці та інші важливі поради, розміщені на інформаційних матеріалах, курсуватимуть в метро до кінця серпня.
У метрополітені радять пасажирам не залишати платіжні картки чи мобільні телефони у задніх кишенях штанів. Також важливо не демонструвати екран пристрою незнайомцям, особливо під час здійснення фінансових операцій.
Сьогодні найпопулярнішим методом шахрайства з платіжними картками в Україні є соціальна інженерія – коли користувачі самі переказують гроші аферистам або розкривають їм дані своїх карток.
За інформацією Національного банку України минулого року сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картками. 58% із них - в інтернеті. З’явилися й нові сценарії, коли користувачам під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу через карантин і у такий спосіб виманюють дані платіжних карток.