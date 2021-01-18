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    Смертельна ДТП під Києвом: частини авто розлетілися на десятки метрів (фото, відео)

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    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - Смертельна ДТП під Києвом: частини авто розлетілися на десятки метрів (фото, відео)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Автопатруль Майдан

    Внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє в реанімації в критичному стані

    У ніч на понеділок, 18 січня, на Обухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Аварія трапилася на перехресті біля «Мегамаркета», повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel, який біля маркета повернув наліво прямо перед ним.

    Від удару частини авто розлетілися на десятки метрів.

    В результаті ДТП одна людина загинула, двоє в реанімації в критичному стані без свідомості.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ смерть Київщина автомобіль
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