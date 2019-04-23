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    У київському ресторані «обчистили» дипломата з Польщі, — ЗМІ

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    У київському ресторані «обчистили» дипломата з Польщі, — ЗМІ

    Жертвою злочинців виявився перший секретар Посольства Польщі в Україні

    У Києві обікрали польського дипломата. Інцидент стався близько 19:00 у неділю, 21 квітня, в ресторані «Варенична Катюша».

    Про це пишуть «Вести» з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

    Жертвою злочинців виявився перший секретар посольства Польщі в Україні.

    «Потерпілий звернувся в Голосіївське управління поліції. За його словами, в приміщенні ресторану він виявив відсутність гаманця в якому знаходилося шість тисяч гривень», — розповів співрозмовник.

    За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) К К України.

    Проводяться всі необхідні слідчо-розшукові заходи.

    ЗМІ Київ кримінал Польща посольство
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