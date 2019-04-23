У київському ресторані «обчистили» дипломата з Польщі, — ЗМІ
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Жертвою злочинців виявився перший секретар Посольства Польщі в Україні
У Києві обікрали польського дипломата. Інцидент стався близько 19:00 у неділю, 21 квітня, в ресторані «Варенична Катюша».
Про це пишуть «Вести» з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.
Жертвою злочинців виявився перший секретар посольства Польщі в Україні.
«Потерпілий звернувся в Голосіївське управління поліції. За його словами, в приміщенні ресторану він виявив відсутність гаманця в якому знаходилося шість тисяч гривень», — розповів співрозмовник.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 (Крадіжка) К К України.
Проводяться всі необхідні слідчо-розшукові заходи.