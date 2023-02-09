Зеленський у Європарламенті, наступ окупантів на Україну. Головне за 9 лютого

Володимир Зеленський у Європарламенті наголосив, що загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами радянської зброї

Володимир Зеленський виступив перед євродепутатами, в Україні розпочався очікуваний наступ російських окупантів, Словаччина хоче надати Україні винищувачі, вибух на заводі у столиці, Ілон Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink. Ці та інші події 9 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Виступ Зеленського в Європарламенті

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив у Європарламенті у Брюсселі. Глава держави наголосив, що загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами радянської зброї та підживленням зброї від інших диктатур, зокрема, іранського режиму. Після виступу Зеленського у Європарламенті заграв гімн України.

Окупанти розпочали великий наступ

Російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області, але українські сили не дають їм отримати значні успіхи.

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Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій. Експерти вважають, що війська РФ, ймовірно, зосередять свої зусилля на наступі на південному сході України.

Четверо загиблих, стогони під завалами: що відомо на цей час про вибух у столиці

Сьогодні, 9 лютого, в Києві на території колишнього заводу пролунав вибух і спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту чотири людини загинули, п’ятьох ушпиталили.

Покарано понад 600 посадовців: Резніков про аудит у Міноборони

Сотні посадовців Збройних сил та Міністерства оборони були притягнуті до відповідальності за результатами проведеного аудиту в Міноборони. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Зокрема, 497 осіб було притягнуто до матеріальної відповідальності.

Компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях

Американська компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з Росією.

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Перший корупційний вибух 2023 року. Хто і як давав хабар міністру

9 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду буде розглядати апеляцію на обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському.

Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі

Зеленський звернувся до міністра Хегера та попросив надати військову допомогу. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна зробить усе для того, аби передати Україні бойові літаки.

Нагадаємо, триває 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Рросійська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби противник завдав 41 авіаційний та три ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.