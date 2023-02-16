Обшуки у відомій київській ІТ компанії: засновник MacPaw озвучив деталі

Косован стверджує, що компанія відповіла абсолютно на всі запити і надала всі необхідні документи

Засновник IT-компанії MacPaw Олександр Косован прокоментував обшуки у себе вдома та в компанії. Під час обшуків правоохоронці вилучили копії документів та робочий комп’ютер. Про це Косован написав у Facebook

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«Завдяки публічному розголосу про ситуацію, слідчі дії в офісі завершилися швидше, ніж ми очікували, і пройшли стримано», – зазначив бізнесмен.

За його словами, в офісі компанії слідчим надали доступ до всіх документів та приміщень. Правоохоронці не вилучали техніки компанії, але зробили копії деяких документів.

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Обшук проводився Спеціалізованою екологічною прокуратурою Офісу Генерального прокурора, Головним слідчим управлінням національної поліції та оперативними працівниками. «Слідчі зазначили, що прийшли з обшуками тому, що правоохоронні органи не отримали від нас відповіді на запит прокуратури», – повідомив Косован.

Водночас засновник MacPaw стверджує, що компанія відповіла абсолютно на всі запити і надала всі необхідні документи. Також він додав, що «всі земельні ділянки» були придбані законно. «А те, що нас звинувачують у видобутку корисних копалин – взагалі абсурдно і частину більшої картини про яку розповім публічно з часом», – додав Косован.

Він наголосив, що адвокати готують заперечення та скарги на дії слідчих під час обшуків і найближчим часом подадуть їх у відповідні інстанції.

Нагадаємо, раніше голова фракції Давид Арахамія «Слуга народу» повідомив, що його колеги обурені обшуками в одній із топових ІТ-компаній країни. «Тому я направляю звернення до голови Комітету ВР із питань правоохоронної діяльності з проханням у межах демократичного парламентського контролю розглянути цей випадок на засіданні Комітету за участі правоохоронців та представників ІТ-компанії. І за його результатами запропонувати можливі варіанти реагування для того, щоб такі випадки більше не повторювалися», – додав він.

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Раніше повідомлялося, що у Київський офіс та в оселю власника відомої київської ІТ компанії прийшли правоохоронці. Офіційна причина – обшуки стосуються земельних ділянок у Київській області, які компанія придбала раніше.