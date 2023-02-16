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Обшуки у відомій київській ІТ компанії: засновник MacPaw озвучив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обшуки у відомій київській ІТ компанії: засновник MacPaw озвучив деталі
Косован: «Завдяки публічному розголосу про ситуацію, слідчі дії в офісі завершилися швидше»
фото з відкритих джерел

Косован стверджує, що компанія відповіла абсолютно на всі запити і надала всі необхідні документи

Засновник IT-компанії MacPaw Олександр Косован прокоментував обшуки у себе вдома та в компанії. Під час обшуків правоохоронці вилучили копії документів та робочий комп’ютер. Про це Косован написав у Facebook

«Завдяки публічному розголосу про ситуацію, слідчі дії в офісі завершилися швидше, ніж ми очікували, і пройшли стримано», – зазначив бізнесмен.

За його словами, в офісі компанії слідчим надали доступ до всіх документів та приміщень. Правоохоронці не вилучали техніки компанії, але зробили копії деяких документів.

Обшук проводився Спеціалізованою екологічною прокуратурою Офісу Генерального прокурора, Головним слідчим управлінням національної поліції та оперативними працівниками. «Слідчі зазначили, що прийшли з обшуками тому, що правоохоронні органи не отримали від нас відповіді на запит прокуратури», – повідомив Косован.

Водночас засновник MacPaw стверджує, що компанія відповіла абсолютно на всі запити і надала всі необхідні документи. Також він додав, що «всі земельні ділянки» були придбані законно. «А те, що нас звинувачують у видобутку корисних копалин – взагалі абсурдно і частину більшої картини про яку розповім публічно з часом», – додав Косован.

Він наголосив, що адвокати готують заперечення та скарги на дії слідчих під час обшуків і найближчим часом подадуть їх у відповідні інстанції.

Нагадаємо, раніше голова фракції Давид Арахамія «Слуга народу» повідомив, що його колеги обурені  обшуками в одній із топових ІТ-компаній країни. «Тому я направляю звернення до голови Комітету ВР із питань правоохоронної діяльності з проханням у межах демократичного парламентського контролю розглянути цей випадок на засіданні Комітету за участі правоохоронців та представників ІТ-компанії. І за його результатами запропонувати можливі варіанти реагування для того, щоб такі випадки більше не повторювалися», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Київський офіс та в оселю власника відомої київської ІТ компанії прийшли правоохоронці. Офіційна причина – обшуки стосуються земельних ділянок у Київській області, які  компанія придбала раніше. 

Теги: прокурор документи Давид Арахамія бізнесмен обшук

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