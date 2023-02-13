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Київ отримав від французьких партнерів дві сонячних електростанції (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ отримав від французьких партнерів дві сонячних електростанції (фото)
Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні
фото: Віталій Кличко

Одна з автономних електростанцій працюватиме у Святошинському психоневрологічному інтернаті

Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей «Roy Group Energy». Встановлять ці електростанції в медичних закладах Святошинського району столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Для їх придбання французькі партнери зібрали 250 тис. євро. Ще 50 тис. євро надала компанія JCI.

Одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі. Інша (на 76,8 кВт/год) – у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні.

«Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здров’я та життя киян. Але медики, в нинішніх умовах відключень елетроенергії, не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Повинне працювати спеціальне обладнання, ренімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення», – зазначив Віталій Кличко.

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Раніше повідомлялося, що Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів. Також Київ отримав у подарунок від Парижа десять генераторів. Як зазначив Кличко, подаровані генератори будуть встановлені в пунктах обігріву столиці, а також в освітніх закладах, які працюють в умовах відключень електропостачання та опалення, пов’язаних із обстрілами російськими варварами об’єктів критичної інфраструктури Києва.

Теги: гуманітарна допомога Франція подарунок водопостачання опалення Віталій Кличко

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