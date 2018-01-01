У кінотеатрі «Київ» відбудетьсчя міні-фестиваль «Невидане»
- Сьогодні, 09:15
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Кінофестиваль триватиме до наступного понеділка
Із 14 до 19 лютого в кінотеатрі «Київ» триватиме міні-фестиваль найкращих фільмів 2017 року «Невидане». У рамках заходу покажуть стрічки, що не потрапили до українського кінопрокату. Захід організовує фестиваль «Молодість» за підтримки дистриб’юторської компанії B&H. Про це інформують на сторінці фестивалю, повідомляє «Главком».
Стрічки, що покажуть, здобули визнання на Берлінському кінофестивалі та найбільшому американському огляді незалежного кіно Sundance, отримали відзнаки спільнот критиків і кінопрофесіоналів, номінації на престижні кінопремії «Золотий глобус» та «Оскар».
У День святого Валентина фестиваль відкриє кіно про кохання – «Назви мене своїм ім’ям» («Call me by your name») режисера Луки Ґуаданьїно. Ця витончена історія кохання 17-річного юнака та 24-річного вченого на фоні сонячних італійських пейзажів стала найбільшим хітом фестивалю «Молодість. Пролог» у жовтні 2017 року.
«Молодість» вкотре дає можливість усім кіногурманам насолодитись витонченим фестивальним кіно за участю найбільш видатних акторів Голлівуду та Європи. Ось неповний перелік зірок, які невдовзі з’являться на великих екранах завдяки фестивалю «Невидане»: Майкл Фассбендер, Шарлотта Генсбур, Кейсі Аффлек, Руні Мара, Марк Гемілл, Хлоя Севіньї, Дензел Вашингтон, Колін Фаррелл та Армі Гаммер.
Докладніше про фільми, представлені в програмі фестивалю, читайте тут.
Місце проведення: вул. Велика Васильківська, 19, кінотеатр «Київ».
Програма міні-кінофестивалю «Невидане»:
- «Назви мене своїм ім’ям» («Call me by your name»), реж. Лука Ґуаданьїно. Ця стрічка зібрала аншлаг на фестивалі «Молодість. Пролог», тому за численними проханнями фільм знову покажуть на кіноекрані 14 лютого о 19:00 та 17 лютого о 21:20. Трейлер.
- «Ведмідь Бріґсбі» («Brigsby Bear»), реж. Дейв Маккері. Фільм став сенсацією фестивалю Sundance і Тижня критиків у Каннах у 2017-му. Фільм покажуть 15 лютого о 19:00 та 18 лютого о 21:20. Трейлер.
- «Історія привида» («A ghost story»), реж. Дейвід Ловері. Критики авторитетних кіновидань назвали цей фільм найкращим на минулорічному Sundance. У головних ролях – лауреат премії «Оскар» Кейсі Еффлек та Руні Мара. Фільм покажуть 15 лютого о 21:00 і 19 лютого о 19:00. Трейлер.
- «Ромен Дж. Ізраел, адвокат» («Roman J. Israel, Esq»), реж. Ден Ґілрой. Виконавець ролі Ромена Ізраела Дензел Вашинґтон номінований на «Оскар» у категорії «Найкращий актор». Українському глядачеві фільм покажуть 16 лютого о 19:00 та 17 лютого о 19:00. Трейлер.
- «Сніговик» («The Snowman»), реж. Томас Альфредсон. Фільм знятий за відомою книгою норвезького письменника Ю. Несбьо. У головних ролях: Шарлотт Ґенсбур, Майкл Фассбендер та Вел Кілмер. Дивіться фільм у кінотеатрі «Київ» 16 лютого о 21:20 та 18 лютого о 19:00. Трейлер.