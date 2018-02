У кінотеатрі «Київ» відбудетьсчя міні-фестиваль «Невидане»

Кінофестиваль триватиме до наступного понеділка

Із 14 до 19 лютого в кінотеатрі «Київ» триватиме міні-фестиваль найкращих фільмів 2017 року «Невидане». У рамках заходу покажуть стрічки, що не потрапили до українського кінопрокату. Захід організовує фестиваль «Молодість» за підтримки дистриб’юторської компанії B&H. Про це інформують на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кінофестиваль триватиме до наступного понеділка

Із 14 до 19 лютого в кінотеатрі «Київ» триватиме міні-фестиваль найкращих фільмів 2017 року «Невидане». У рамках заходу покажуть стрічки, що не потрапили до українського кінопрокату. Захід організовує фестиваль «Молодість» за підтримки дистриб’юторської компанії B&H. Про це інформують на сторінці фестивалю, повідомляє «Главком».

Стрічки, що покажуть, здобули визнання на Берлінському кінофестивалі та найбільшому американському огляді незалежного кіно Sundance, отримали відзнаки спільнот критиків і кінопрофесіоналів, номінації на престижні кінопремії «Золотий глобус» та «Оскар».

У День святого Валентина фестиваль відкриє кіно про кохання – «Назви мене своїм ім’ям» («Call me by your name») режисера Луки Ґуаданьїно. Ця витончена історія кохання 17-річного юнака та 24-річного вченого на фоні сонячних італійських пейзажів стала найбільшим хітом фестивалю «Молодість. Пролог» у жовтні 2017 року.

«Молодість» вкотре дає можливість усім кіногурманам насолодитись витонченим фестивальним кіно за участю найбільш видатних акторів Голлівуду та Європи. Ось неповний перелік зірок, які невдовзі з’являться на великих екранах завдяки фестивалю «Невидане»: Майкл Фассбендер, Шарлотта Генсбур, Кейсі Аффлек, Руні Мара, Марк Гемілл, Хлоя Севіньї, Дензел Вашингтон, Колін Фаррелл та Армі Гаммер.

Докладніше про фільми, представлені в програмі фестивалю, читайте тут.

Місце проведення: вул. Велика Васильківська, 19, кінотеатр «Київ».

Програма міні-кінофестивалю «Невидане»: