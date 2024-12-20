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Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків
У мережі місцеві жителі, фотографи, пресслужби офіційних відомств публікують світлини моторошних наслідків атаки
фото: instagram.com/libkos

Близько 07:00 ранку РФ нанесла вісьмома ракетами комбінованого удару по столиці

Внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Вже відомо про десятьох постраждалих та одного загиблого. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

У мережі весь ранок місцеві жителі, фотографи, пресслужби офіційних відомств публікують світлини моторошних наслідків атаки.

Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 1
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 2
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 3
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 4
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 5
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 6
фото: Главком
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 7
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 8
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 9
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 10
фото: instagram.com/libkos
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 11
фото: ДСНС Києва
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 12
фото: ДСНС Києва
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 13
фото: КМВА
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 14
фото: КМВА
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 15
фото: КМВА
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 16
фото: КМВА
Ранковий масований ракетний удар по Києву. Фото наслідків фото 17
фото: КМВА

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється. Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

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Теги: пожежа Віталій Кличко ворог поранення балістичні ракети Кинджал

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